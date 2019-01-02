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Hatay'da çuvalın içinde kadın cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cesedi çöp konteynerinin yanına çuval içerisinde bırakılmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde cesedi çöp konteynerinin yanına çuval içerisinde bırakılmış halde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki Gülistan Aşık'ın cenazesi Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi Çok Amaçlı Salonuna getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Gülistan Aşık'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

- Olay

Önceki gün Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber vermiş ve yapılan incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin Gülistan Aşık'a ait olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklanmıştı.

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hatay kadın

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