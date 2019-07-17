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Hatay'da dinamitle balık avına para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Hatay'da dinamitle balık avına para cezası

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptıkları tespit edilen iki kişiye, 9 bin 876 lira para cezası verildi.

Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ile Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Dinamitle balık avladıkları tespit eden iki kişiye, toplam 9 bin 876 lira para cezası uygulandı.

Bölgede dinamitle avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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arsuz balık avı hatay para cezası

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