Hatay'da dolandırıcılık iddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 24 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulanan ve 4 ayrı suçtan aranan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla aranan Suat E. yakalandı.
Suat E.'nin 24 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu, 4 dosyadan fezleke firarisi ve daha önce işlediği dolandırıcılık suçlarından arama kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat E. denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
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