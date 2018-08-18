Hatay'da kamyonet tarım aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sami Şehirli (30) yönetimindeki 06 AHH 94 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya karayolunun Kulaç Mahallesi yol ayrımında, Mehmet Kaya'nın (64) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, 15 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Tarım aracının sürücüsü Kaya ile kamyonetteki Imed Zemzem (37), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Yaralı sürücü Şehirli ile aynı araçtaki Mustafa Musulli (36), ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonettekilerin, bir dernek adına Suriyelilere bayram yardımı götürdükleri öğrenildi.
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