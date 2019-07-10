HABER

Hatay'da kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Valilik: - "Olaya karışan Suriyeliler gözaltına alınarak suçu bulunanların sınır dışı edilmeleriyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır"

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki grup arasındaki kavgaya karışan 16 Suriyeli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çetilik Mahallesi Toplu Konutlar Parkı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olaya müdahale eden polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kavganın Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğünün müdahalesiyle son bulduğu belirtilerek, "Olaya karışan Suriyeliler gözaltına alınarak suçu bulunanların sınır dışı edilmeleriyle ilgili yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Tosun: “Kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır”Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Tosun: “Kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır”
8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arsuz hatay kavga Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

Tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.