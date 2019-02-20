HABER

Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayana bin 345 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayana bin 345 lira ceza

Hatay'da küçük ak balıkçıl avlayan kişiye bin 345 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adana 7. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ekipleri, Arsuz ilçesi Arpagedik mevkisinde küçük ak balıkçıl avlandığı ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede, kuşun tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Avlanması yasak kuşu vurduğu belirlenen kişiye, 572 lira tazminat, 773 lira idari para cezası kesildi.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak balıkçıl arsuz hatay

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.