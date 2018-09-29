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Hatay'da mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Arsuz ilçesinde Yukarı Kepirce Mahallesi sakinleri, yağmur yağması için kurban kesip dua etti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde mahalle sakinleri, kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaklaşık 500 kişi, deniz kenarında bir araya gelerek namaz kıldı ve yağmur yağması için dua etti.

Kurban kesen mahalle sakinlerine alanda kurulan kazanlarda kadınlar tarafından pişirilen yemekler ikram edildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır bölgeye yağış düşmediğini söyledi.

Tarım ürünleri susuz kaldığı için sıkıntı yaşadıklarını belirten Çakmak, "Bugünlerde yağmur yağmazsa 10 mahallede çok sıkıntı yaşarız. Zaten aylardır yağmur yüzü görmedik. Yağmur yağması için köylüler olarak namaz kılıp dua ettik. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder." diye konuştu.

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