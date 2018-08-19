Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Çaksına Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibinin yanı sıra bir helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahale ettiğini belirtti.

Ketmen, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

