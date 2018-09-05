Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, 4 hektar alan zarar gördü.
Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangına, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankı ve 100 görevli ile müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma faaliyetleri sürüyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ettiğini bildirdi.
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