Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, 4 hektar alan zarar gördü.

Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankı ve 100 görevli ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma faaliyetleri sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ettiğini bildirdi.

