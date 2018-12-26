HABER

Hatay'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Yayladağı-Antakya yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

Hatay'da şiddetli yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda Yayladağı-Antakya yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Yayladağı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yayladağı-Antakya kara yolunun üçüncü kilometresinde heyelan meydana geldi.

Heyelanda yamaçlardan akan toprak, kaya parçaları ve ağaç kökleri nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri tedbir alarak trafik akışını sağladı.

Yaklaşık 1 saat tek yönlü trafiğe kapatılan yol, Yayladağı Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Sayısal Loto sonuçları açıklandıSayısal Loto sonuçları açıklandı
Ordu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatiliOrdu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay heyelan şiddetli yağış Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! 15 yaşındaki genç emekli öğretmeni öldürüp cesediyle video çekti!

15 yaşındaki genç öğretmenin cesediyle video çekti!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Çatıdan gelen sesleri duyunca uyandı! Korku dolu gözlerle izledi!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi

Meclis'te RTÜK tartışması!

Meclis'te RTÜK tartışması!

12 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

12 ilde eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.