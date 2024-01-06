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Hava durumu tahminleri sosyal medyayı karıştırdı! 'Boğaz donacak, en soğuk günler' iddiası sonrası bir açıklama da Meteoroloji'den

06.01.2024 16:41 | Son Güncelleme:
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Son günlerde sosyal medyada hava durumu ile ilgili çeşitli tahminler dolaşıyordu. HavaForum, 'Boğaz donacak, Cumhuriyet tarihinin en soğuk günleri' şeklindeki haberlerin gerçek olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar tarafından ortaya atılan o iddialarla ilgili bir açıklama da Meteoroloji'den geldi.

Hava durumu tahminleri sosyal medyayı karıştırdı! 'Boğaz donacak, en soğuk günler' iddiası sonrası bir açıklama da Meteoroloji'den

Hava durumu tahminlerine ilişkin uzmanlardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sık sık vatandaşları bilgilendirici açıklamalar geliyor. Bunların yanı sıra sosyal medyada da bazı hesaplar tarafından meteorolojik hadiselere ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ile ilgili HavaForum açıklama yapmıştı. HavaForum'dan gelen, yapılan yanlış haberlere karşı uyarıda; "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda", "Sibirya soğukları geliyor, deniz donabilir" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu belirtilirken “Gelinen aşamada kutup soğuklarını takipteyiz. Ama "boğaz donacak, cumhuriyet tarihinin en şiddetlisi" gibi söylemler gerçek dışıdır” denilmişti.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "YETKİSİZ KİŞİLERDEN YA DA KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HESAPLARDAN..."

Sosyal medyadaki farklı hesaplar tarafından ortaya atılan o iddialarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Zaman zaman sosyal medya üzerinden yetkisiz kişilerden ya da kaynağı belli olmayan hesaplardan kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır.

Bu açıklamalar ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi ve Kurumumuz tarafından kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yapılmaktadır.

Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle anında paylaşılmaktadır.

Can ve mal kayıplarını önlemek ve dezenformasyona neden olmamak adına; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organları ile MGM mobil uygulaması, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve MGM kurumsal sosyal medya hesaplarından en doğru ve güvenilir meteorolojik tahmin ile uyarılara ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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