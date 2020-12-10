Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji uyardı: Bugün başlayıp, 15 Aralık'a kadar sürecek

Son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin bugünden itibaren 15 Aralık günü saat 18.00'e kadar Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde olması, yağışların ise zaman zaman kuvvetli olmasının bekleniyor.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.