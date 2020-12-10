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Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji uyardı: Bugün başlayıp, 15 Aralık'a kadar sürecek

10.12.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji uyardı: Bugün başlayıp, 15 Aralık'a kadar sürecek

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde bugünden itibaren 5 gün boyunca yağışlı ve ılık bir hava etkili olacak. Yağışların 15 Aralık günü saat 18.00'e kadar etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki hava durumuyla ilgili son tahminler...

Son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin bugünden itibaren 15 Aralık günü saat 18.00'e kadar Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde olması, yağışların ise zaman zaman kuvvetli olmasının bekleniyor.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Antalya bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli olacağı açıklandı. Yağışlı sistemin etkisiyle bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği dile getirildi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kent Ankara, İstanbul ve İzmir'de, üç gün boyunca beklenen hava durumları ise şöyle:

Ankara: Perşembe parçalı az bulutlu ve yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 11 ila 13 dereceler arasında olması bekleniyor.

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İstanbul: Perşembe parçalı ve çok bulutlu yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 15 ila 16 dereceler arasında olması bekleniyor.

İzmir: Üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ila 19 dereceler arasında olması bekleniyor.

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