HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hava kirliliğiyle ilgili dikkat çeken araştırma: Sperm sayısında azalmaya neden oluyor

Hava kirliliğiyle ilgili dikkat çeken araştırma: Sperm sayısında azalmaya neden oluyor

06.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artarak devam eden hava kirliliğinin hayatın her alanını olumsuz etkilediği belirtildi. ABD’de kobay fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, hava kirliliğinin erkek farelerin sperm sayılarında dişi farelerin ise yumurta rezervlerinde düşüşe neden olduğu ortaya çıkan durumun insanlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Hava kirliliğiyle ilgili dikkat çeken araştırma: Sperm sayısında azalmaya neden oluyor

Embriyolar üzerindeki çalışmaları ve bu alanda dünya genelinde yapılan ilginç çalışmalar üzerinde yaptığı araştırmalarla da tanınan Embriyolog Turgay Barut, hava kirliliğinin üreme sağlığına ilişkin laboratuvar çalışmalarının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildiğini belirtti. Barut, “Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan erkek farelerde sperm sayısının azalmasından beynin hipotalamus bölgesindeki belirli sinir hücrelerinin iltihaplanmasının sorumlu olduğunu göstermiştir” dedi.

"ERKEKLERDE DÜŞÜK SPERM KALİTESİ, KADINLARDA YUMURTA REZERVİ AZALMASI"

Hava kirliliği ile doğurganlığın azalması arasındaki bağlantının aslında yeni belirlenmiş bir durum olmadığını kaydeden Embriypolog Turgay Barut, “İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, çapı 2,5 mikrometreden daha küçük olan havadaki partiküler madde parçacıklarına yüksek düzeyde maruziyeti, erkeklerde düşük sperm kalitesi ve kadınlarda yumurta rezervlerinin azalması ile ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları tarafından Çevresel Sağlık Perspektifleri adlı dergide yeni yayınlanan ve deney fareleri üzerinde yapılan son çalışma hava kirliliği ile düşük sperm sayısı arasındaki bağlantıyı ve mekanizmasını açıklayan ilk çalışmalardan biridir ve ayrıca bu etkiyi azaltma amaçlı tedaviler için de bir potansiyel oluşturmaktadır” dedi.

Prostat kanseri idrar testi ile teşhis edilecek! Bu keşifle biyopsiyi tarih olacakProstat kanseri idrar testi ile teşhis edilecek! Bu keşifle biyopsiyi tarih olacak

"TEDAVİ GELİŞTİRİLEBİLİR"

Embriyolog Turgay Barut açıklamasının devamında, "Çalışmanın yürütücüsü Dr. Zhekang Ying’in bulgularına göre; hava kirliliğinden kaynaklanan hasarın - en azından sperm sayısında - farelerin beyinlerindeki tek bir inflamasyon belirtecinin ortadan kaldırılarak giderilebileceğini gösterdiğini ve bu, zararlı etkileri önleyebilecek veya hava kirliliğinin doğurganlık üzerindeki etkisini tersine çevirebilecek tedaviler geliştirilebileceğini düşündürdüğünü açıklamıştır.

AW459698_01

Önceki araştırmalar, yüksek seviyelerde partiküle maruz kalan farelerin düşük sperm sayılarına sahip olmasına rağmen, testislerinin iltihaplanma belirtileri göstermediğini ortaya koymuştu. Bu gözlem, bilim insanlarını bu fenomenin arkasında alternatif mekanizmalar aramaya sevk etti. Hava kirliliğinin neden olduğu beyin iltihabının, testis fonksiyonundaki değişikliklerden sorumlu olabileceğini öne sürdüler. Araştırmacılar, çalışmanın bir basamağında fareleri beyin hücrelerinde proinflamatuar enzim inhibitörü kappa B kinaz 2 (IKK2) belirtecinden yoksun olacak şekilde yetiştirdiler ve onları yüksek konsantrasyonlarda partiküllere maruz bıraktılar. Bu, sağlıklı farelerde sperm sayısını azalttı, ancak mutant olarak oluşturulan farelerde sperm sayısı normal kaldığı gözlendi.

Dr. Ying ayrıca 'Geriye dönüp baktığımda, Hipotalamusun beyin ve üreme sistemi arasındaki ana yol bağlantısı olduğunu bildiğimiz için düşük sperm sayısıyla sonuçlanan bu inflamatuar yanıtın hipotalamustaki sinir hücreleri tarafından oluşturulmasının çok mantıklı geldiğini belirtti. Çalışmada kullanılan 2.5 mikrometrelik partikül konsantrasyonlarının çoğu insanın yaşadığı ortamlardan daha yüksek olduğu ve sperm sayısındaki azalma üzerindeki etkilerin nispeten düşük miktarda olduğunu belirtmek gerekir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yemeklerin olmazsa olmazı! Düzenli tüketildiğinde...Yemeklerin olmazsa olmazı! Düzenli tüketildiğinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

O geceden sonra ilk... 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

O geceden sonra ilk... 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'akaryakıt' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'akaryakıt' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.