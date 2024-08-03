Hava sıcaklığı yükselince yüzlerce vatandaş akın etti

Zonguldak’ta havanın güzel olmasını fırsat bilen yüzlerce vatandaş Kapuz plajına ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Hava sıcaklığı 28 derecelere kadar yükseldi.

Tesis Müdürü Korkmaz Kartal, “Havanın da güzel olması nedeniyle güzel bir yoğunluk yaşıyoruz. Kapuz plajı ilgi olan bir yer olmuştu. Bizim mevcut hizmetlerimizi tamamladıktan sonra temizliğimizi yaptıktan sonra huzuru sağladıktan sonra plaj zaten tercih edilen bir alandı. Deniz sıcaklığı yağmurdan önde yoğundu. Yağmurdan sonra bir derece düştü. Rahatsız edici bir soğukluk yok. Vatandaşlardan şöyle bir talebim olacak. Biz bu tesisleri personellerimizle temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan izmarit ve çöp atmamaları konusunda rica ediyoruz” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır