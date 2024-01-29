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Havadayken gövdesinden parça kopan Alaska Havayollarına ait uçakla ilgili iddia gündem oldu! "Fabrikadan cıvatalarından bazıları eksik halde çıktı"

29.01.2024 18:28 | Son Güncelleme:
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ABD'de Alaska Havayollarına ait bir 'Boeing' marka yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması havada büyük paniğe yol açmıştı. Dünyada gündem olan olayın yankıları sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi söz konusu uçağın fabrikadan bazı cıvataları olmadan çıktığını ileri sürdü.

Havadayken gövdesinden parça kopan Alaska Havayollarına ait uçakla ilgili iddia gündem oldu! "Fabrikadan cıvatalarından bazıları eksik halde çıktı"

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, Alaska Hava Yollarına ait uçağın cıvatalarından bazılarının fabrikadan ayrılırken eksik olduğu iddia edildi.

Haberde, fabrika çalışanlarının üretim esnasında "737 MAX 9" tipi yolcu uçağının kapısını takarken, cıvataları eksik koyduklarının düşünüldüğü savunuldu.

Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, filolarındaki "Boeing Max 9" uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını ifade etmişti.

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GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMUŞTU

Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.
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Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

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Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737 MAX 9" uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alaska yolcu uçaği
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