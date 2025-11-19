Havalar daha da soğumadan… Evde kalorifer tozu, filtre ve petek temizliği nasıl yapılır?

1.Kaloriferlerin dış yüzeyindeki tozları alın.



İlk olarak dış yüzeyden başlamalıyız. Kaloriferin dışında biriken tozlar sıcaklık dağılımını etkileyebilir. Bu yüzden yumuşak ve nemli bir bez ile kaloriferinizi düzenli bir şekilde silmelisiniz! Silme işlemi sırasında aşırı baskı uygulamanıza gerek yok. Sakin bir şekilde silerseniz yüzeyin parlak görünümünü korumuş olursunuz. Basit bir adım ama evin ferahlamasına katkısı çok!

2.Arka kısımlara ulaşmak için ince aparatlar kullanın.



Kaloriferlerin arkalarına ulaşmak kolay değil... Bu yüzden bu kısımlarda tozlar bolca birikir ve fark edilmez. İnce uçlu bir aparat ile bu bölgeleri rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Arka kısmı temizlenmiş kalorifer ısıyı dengeli bir şekilde dağıtacaktır. Sert hareketlerle temizlemediğinize emin olun. Metal yüzeyinin çizilmesini istemeyiz!

3.Üst ızgarayı ayrıntılı bir şekilde temizleyin.



Izgara kısmında biriken tozlar hava akışını etkiler... Izgaraları tek tek silerek içlerine sıkışmış olan parçaları çıkarmalısınız. Bu sayede sıcaklık oda içinde eşit bir şekilde dağılır. Ayrıca etrafa tozların yayılması engellenir. Bez yerine yumuşak bir fırça kullanmak daha etkili olabilir!

4.Kombinin filtresini kontrol edin.



Kombinin filtresi zamanla dolabilir. Temizlik yapılmadığı zaman ısı dolaşımı zorlaşır. Haliyle evi ısıtmak zor olur... Filtresini çıkararak su ile durulayabilirsiniz. Kuruduktan sonra yerine takın. Kombinin daha rahat bir şekilde çalıştığını göreceksiniz! Eğer düzenli bir şekilde bu işlemi yaparsanız sistem verimli bir şekilde çalışmaya devam eder.

5.Peteklerin havasını alın.



Peteklerin içinde biriken hava nedeni ile ısı yayılması önlenir. Elinizi peteğe koyun. Peteklerin üstü sıcak ama alt kısmı sönük durumda ise hava birikimi olabilir. Hava alma anahtarları ile yapılan küçük bir işlem ile ısı dağılımını dengeleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken su hafifçe akan su ile hava çıkar. Düzenli olarak havasını alırsanız size daha konforlu bir ortam sunabilir!

6.İç kısımlarını uzman yardımı ile temizleyin.



Peteklerin içinde zamanla dolaşımı zorlaştıran şeyler oluşabilir. Bu durumu profesyonel cihazlarla çözebilirsiniz. İlk olarak peteğinizin ısınma performansını gözlemleyin. Eğer zayıf ısınıyorsa iç temizliğinin yapılması gerekiyor demektir. Bunun için uzman çağırmanız iyi olur!

7.Ortamı havalandırmayı unutmayın.



Havaların serinlediğini biliyoruz! Ama kalorifer ve petek temizliği sırasında evi biraz havalandırmanız gerekir. Hava değişimi ile birlikte tozlar gider, temiz hava gelir. Sadece temizlik sırasında değil, sabahların kısa süreliğine havalandırarak üstlerinde ve içlerinde toz birikmesini önlemiş olursunuz.

8.Kaloriferin üstüne eşya koymayın.



Kaloriferin üstünü eşya ile kapatırsanız ısının odaya yayılmasını zorlaştırmış olursunuz. Üst kısmının açık olması sıcaklığın daha rahat yayılmasını sağlar. Bu yüzden temizlik sonrasında kaloriferin üzerinde gereksiz eşya bırakmadığınızdan emin olun!

9.Kombinin basıncını kontrol edin.



Kombinin basıncı düşük ise sistem yeterli düzeyde ısı üretemez. Bu yüzden belirli aralıklarla göstergeden basınca bakmalısınız. Basınç önerilen seviyenin altında ise su takviyesi yapmanız gerekir. Basınç ayarının iyi durumda olması peteklerin dengeli bir şekilde ısınmasını sağlar!

10.Düzenli temizlik ve kontrol rutinleri oluşturun.



İşlemler bitti, temizlik tamam dedikten sonra senelerce hiçbir şey yapmamak olmaz... Belirli aralıklarla kontrol ve temizlik yapmalısınız. Böylece kuruluk hissi, ısı dağılımı dengesizliği ya da hava birikimi gibi durumları önceden saptarsınız. Soğuk havalar gelince kendinizi konforlu bir ev ortamında bulursunuz!