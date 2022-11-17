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Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

16.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bir süredir köşesine çekilen kalın giysiler yeniden ön plana çıktı. Değişen hava koşullarıyla eş zamanlı olan gardırop değişikliği, bazı ihtiyaçları beraberinde getirebilir. Soğuk kış aylarında sizi sıcacık tutacak ve aynı zamanda şıklığınızı koruyacak parçaları listeledik. Kış mevsiminin göz alıcı tasarımlarını merak ediyorsanız işte detaylar!

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Meraklı olsak da olmasak da bir şekilde moda dünyasının içindeyiz. Hemen her mevsim popüler olan zamansız parçalar, gardırobunuzun demirbaşı olabilir. Bu kışın yükselen trendlerini yakalayan birbirinden kaliteli ve şık parçalar, keşfedilmeyi bekliyor. Soğuk kış günlerine adım adım yaklaşırken kalbinizi fethedecek ürünleri sizler için listeledik. Gelin, sizi kışa hazırlayacak ve motive edecek ürünlere birlikte bakalım.

1. Yün pantolon ile sıcak bir kış: Butikburuc Kadın Camel Halka Kemerli Yün Efekt Pantolon

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

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Her stilin vazgeçilmezi olacak zamansız bir model, dolabınızın temel kurtarıcısı olabilir! Butikburuc Kadın Camel Halka Kemerli Yün Efekt Pantolon, tarz duruşuyla göz kamaştırıyor. Kemerli olarak tasarlanan parça, şık kombinler için sizi bekliyor. Yün kumaştan üretilen pantolonla soğuk günlerde kendinizi sıcacık hissedeceksiniz. Gömlek, kazak ve ceketlerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz pantolon, gündelik kullanımdan ofis dünyasına kadar size eşlik eder. Modeli gardırobunuza eklemekte gecikmeyin!

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2. Tüvit ceket şıklığı: PARQUR Gold Düğme Detaylı Kırçıllı Loren Tüvit Uzun Ceket

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Şık tüvit ceketle harika kombinler yaratmak hiç de zor değil! PARQUR Gold Düğme Detaylı Kırçıllı Loren Tüvit Uzun Ceket, bu kışa damgasını vuracak! Son zamanların trend parçalarından olan tüvit ceketler, klasik olduğu kadar spor parçalarla da kombinlenebiliyor. Tüvit kumaşı sayesinde size sıcacık bir kış vadeden ceket, mevsim boyunca içinizi ısıtacak. On farklı renk seçeneği sunan ürünün zevkinize en uygun rengini seçebilirsiniz.

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3. Şık ve rahat: DeFacto Kadın Tunik

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan DeFacto Kadın Tunik, âdeta kış mevsiminin habercisi! Buz gibi havalarda gardırobunuzun en konforlu modeli olabilecek triko kazak, sizinle tanışmaya kararlı. Oversize kalıp olarak tasarlanan model, gün boyu hareket özgürlüğü sağlar. Tunik modeli sayesinde özellikle dar kesim pantolonlarla harika bir uyum yakalamanıza imkân tanır. Aksesuar olarak uzun kolyelere şans verdiğinizde şıklığınızı bir üst seviyeye taşır.

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4. Kaşe gömleğin sıcaklığını yaşayın: Wself Kaşe Gömlek

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Kendine has dokusuyla kış aylarında sizi sıcacık tutacak Wself Kaşe Gömlek, şık görünümü ile dikkat çekiyor. Kış mevsiminde sıklıkla tercih edilen kaşe kumaşı sayesinde soğuk günlerin keyfini çıkarmanız hiç zor olmayacak. Dilediğiniz pantolon ve eteklerle kombinleyebileceğiniz model, gardırobunuzun joker parçası olabilir. Her iki yanında bulunan cepleri ve çıtçıt kapamasıyla şık bir görünüm sergileyen gömlek, stilinize zengin bir görünüm katar.

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5. Kürklü kabanın zarafeti: Butikburuc Kadın Siyah Yakası Kürklü Kaşe Kaban

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Kış modasına hayat veren parçalardan biri de şüphesiz, kabanlar! Butikburuc Kadın Siyah Yakası Kürklü Kaşe Kaban, stilinize zarif bir hava katar. Çıkarılabilir kürkü sayesinde iki türlü kullanıma şans tanıyan model, iddialı ve çekici bir görünüm yaratır. Kaşe kumaşın sıcaklığını dolabınıza taşıyacak ürün, kış kombinlerinizin tamamlayıcı parçası olur. Siyah rengiyle kıyafetlerinize kolayca uyum sağlayacak kaban, gardırobunuza dâhil olmayı bekliyor!

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6. Beresiz kış olur mu? Vemod 52 Ponponlu Kadın Örgü Bere

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Kış mevsiminde maksimum koruma sağlayacak bir bereyle karşınızdayız! Vemod 52 Ponponlu Kadın Örgü Bere hem şirin hem şık bir modele sahip. Özellikle ponponlu berelerden hoşlananlar kesinlikle bu modele bir şans vermeli! Toplamda 12 farklı renk seçeneği sunan ürünün zevkinize en uygun rengini tercih edebilirsiniz. Berenizin rengine uygun bir şal ile şıklığınızı zirveye taşıyabilir, kış kombinlerinize eşsiz bir görünüm katabilirsiniz!

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7. Uzun şişme montları sevenler için: Robin Cep Detaylı Uzun Şişme Mont

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

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Tüm vücudunuzu koruyacak uzun bir şişme monta ne dersiniz? Robin Cep Detaylı Uzun Şişme Mont, konforlu bir kışı garantiler. Soğuk ve yağışlı havalarda elinizin ilk uzanacağı montla kış mevsimine meydan okuyabilirsiniz. Kapüşonlu ve fermuarlı olarak tasarlanan model; pratik, rahat kullanım sunar. Kış trendlerinde fark yaratan parça, her dönem şıklığınızı korumak için sizi bekliyor.

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8. Rahatlığına düşkün olanlar bayılacak: Barbora Üçlü Kadın Eşofman Takımı

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

İster spor yaparken ister gündelik koşuşturmanızda kullanabileceğiniz Barbora Üçlü Kadın Eşofman Takımı, spor ve rahat tarzı benimseyenler için şık bir alternatif olabilir. Üçlü takım hâlinde temin edeceğiniz ürün, kalın dokusuyla kış mevsiminde içinizi ısıtır. Kendine özgü modeliyle benzersiz bir şıklık sunan eşofmanı çok beğeneceksiniz. Şık ve sıcak geçecek bir kış için ürünü kaçırmayın, deriz!

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9. Ekose deseniyle öne çıkan: PodiumStar Kemerli Ekoseli Oduncu Elbise

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Moda dünyasında daima zirvede olan elbiseler, birçok kadının favori giysisi. PodiumStar Kemerli Ekoseli Oduncu Elbise, kış stilinize sıcak bir görünüm katar. Son zamanların popüler parçası olan oduncu modeliyle tarzınızı bir adım öne çıkarır. Yün materyalden hazırlanan elbise, soğuk kış günlerinde gardırobunuzun baş tacı olabilir. Kuşaklı ve cepli modeliyle tarzınıza havalı bir görünüm katacak parçayı severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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10. Şık ve havalı: Lela Düğmeli Örgü Detaylı V Yaka Kışlık Uzun Hırka

Havalar soğusa da sıcacık kalmanızı sağlayacak göz alıcı kıyafetler

Moda dünyasının en pratik giysilerinden biri olan hırkalar, değerini hiç kaybetmedi! Lela Düğmeli Örgü Detaylı V Yaka Kışlık Uzun Hırka, kış stilinizi taçlandırmaya aday! Şık ve modern tasarımlı hırka, hemen her kombinle uyum sağlar. Toplamda üç farklı renk seçeneği sunan model, her kadının günlük giyimde kurtarıcısı olabilir. Kış stilinize zahmetsiz bir şıklığı dâhil edecek parça, kalbinizi fethetmeye hazır!

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