Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile trençkot modelleri, raflarda yerini almaya başladı. Uzun, kısa ya da oversize olmak üzere pek çok modeli bulunan trençkotlar; her zaman olduğu gibi bu sene de çok moda. Kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak birbirinden güzel modellerde en iyi trençkot modellerini "Trençkot nedir?" sorusundan hareketle sizler için araştırdık. Gelin, ister şık ister günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz en güzel trençkot modellerini birlikte inceleyelim.

1. Modern ve şık görünümüyle: Mieahory Kadın Uzun Kollu Kruvaze Kemerli Trençkot

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göz alıcı görünümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mieahory Kadın Uzun Kollu Kruvaze Kemerli Trençkot, sonbahar günlerinde kurtarıcınız olacak. Yüksek kaliteli polyester kumaşı ile üretilmiş trençkot, kalitesiyle öne çıkıyor. Kruvaze yakası ile modern bir görünüm sunuyor. Nefes alabilen kumaşı ile kendinizi son derece rahat hissedeceğiniz ürünü, mevsim geçişlerinde en şık parçalarla kombinleyebilirsiniz. Günlük kullanımlarınız dışında ürün; okul, iş veya ofis ortamında giyebilmek için oldukça ideal. Elde veya makinede soğuk su ile yıkayarak kolayca temizlenebilir.

2. Dolabınızın en şık parçası olacak: Bardhe Erkek Badem Rengi Kemer Detaylı Trençkot

Sizi kaliteli kumaşıyla uzun yıllar dolabınızı süsleyecek Bardhe Erkek Badem Rengi Kemer Detaylı Trençkot ile tanıştıralım. Astarlı olarak tasarlanmış trençkot, su geçirmeyen özel dokuma kumaş ile üretilmiş. Badem rengi ile göz dolduran ve üç adet cebe sahip trençkot, düğme kapama olarak hazırlanmış. Elinizde ya da çamaşır makinesinde soğuk su yardımı ile yıkayabileceğiniz ürünün kırışmadan kuruması için trençkotu askıya asarak kurutmanızı tavsiye ederiz. Kemerli yapısı ile hem spor hem de şık kombinler yapabileceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

3. Su geçirmez kumaşıyla: Frolada Kadın Kapüşonlu Trençkot

En güzel trençkot modellerinden Frolada Kadın Kapüşonlu Trençkot, en şık kombinlerinizin tamamlayıcısı olmaya aday. İki yönlü fermuarı ile özenle üretilmiş parça, kapüşonlu olması ve su geçirmez özel kumaş yapısı sayesinde yağmurlu havalarda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Nefes alabilen kumaş kalitesi ile cildinize zarar vermez. Elde yıkamanız tavsiye edilen ürün, sonbaharın hafif serinliğinde sizi ısıtacak en modern parçalardan biri olacak. Dilerseniz günlük dilerseniz şık parçalarla bir araya getirerek havalı bir görünüm yakalayabileceğiniz bu modele bayılacaksınız.

4. Hem spor hem şık kombinleriniz için: Pastelastore %100 Pamuk Gabardin Midi Astarlı Kemerli Kadın Trençkot

Hem spor hem şık kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak Pastelastore %100 Pamuk Gabardin Midi Astarlı Kemerli Kadın Trençkot ile gözler üstünüzde olacak. Ürün, premium kalitede %100 pamuk gabardin kumaş kullanılarak satışa sunuluyor. Astarlı yapısı ile üstünüzde çok şık duracak trençkot, belinde ve kollarında bulunan toka detayı ile üretilmiş. Tam kalıp olarak hazırlanan trençkotun arkasında ayrıca kapalı ve düğmeli pilikaşesi de bulunuyor. "Trençkot ne zaman giyilir?" diyenler için esintili bahar günlerinde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bu ürüne göz atabilirsiniz.

5. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olmaya aday: WSLCN Erkek Günlük Trençkot

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

WSLCN Erkek Günlük Trençkot, şık ve modern tasarımı ile karşınıza çıkıyor. %100 pamuklu kumaşı sayesinde cildinizin nefes almasını sağlıyor. Astarlı modeliyle dikkat çeken trençkot, erkekler için özel olarak üretilmiş. Trençkotun omuzları, kolları ve ceplerinde yer alan düğme detayı; sonbahar aylarında stil sahibi görünmenizi sağlıyor. Ürünü günlük kullanabileceğiniz gibi iş toplantılarında, ofis ortamında da kullanabilir veya şık kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz. Elde, çamaşır makinesinde ya da kuru temizleme yöntemi ile ürünün temizliğini sağlamak mümkün. Oldukça şık bir parça olan bu trençkota bir şans vermeye ne dersiniz?

6. Soğuk havalarda kurtarıcınız olacak: Mavi Kadın Bej Trençkot Oversize

En iyi trençkot modellerinden biri olan Mavi Kadın Bej Trençkot Oversize, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksek kalitede polyester dokuma kumaşı ile üretilmiş trençkot, geniş kesim modeli ile size farklı bir hava katacak. Astarlı model olduğu için daha şık ve modern bir görünüş sağlayacak bu ürünü günlük olarak kullanabilirsiniz. Trençkotun temizliğini ise kuru temizleme yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Tokalı kemeri ve düğme detayı ile göze çarpan bu trençkotun göz alıcı görünümü ile görenleri kıskandıracaksınız. Kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar gardırobunuzun favori parçası olacağına eminiz.

7. Yüksek kaliteli kumaşıyla: AOWOFS Erkek Apoletli Kruvaze Trençkot

En iyi erkek trençkot modellerinden biri olan OWOFS Erkek Apoletli Kruvaze Trençkot ile sizleri tanıştıralım. Ürün, %70 polyester ve %30 viskoz kumaş kullanılarak kruvaze ayarlanabilir kemeri ile hazırlanmış. Yüksek kaliteli kumaş yapısı sayesinde modelin renginde solma olmaz. Astarlı yapısı ile giydiğinizde sizi daha dik ve modern bir gösterecek duruş sağlayan ürünü, makine kullanmadan sadece elde yıkamanız tavsiye ediliyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz gibi özel toplantılarda ya da şık parçalarla da kombinleyebileceğiniz bu trençkotu detaylı bir şekilde inceledikten sonra sepetinize güvenle ekleyebilirsiniz.

8. Su itici özelliğe sahip kumaşıyla: Hakke Kadın Şal Yaka Düğmeli Trençkot

Serin havalarda en çok seveceğiniz, kurtarıcınız olacak Hakke Kadın Şal Yaka Düğmeli Trençkot, modern tasarımı ile ilgi görüyor. Gabardin dokuma kumaş yapısı ile dikkatleri üzerine çeken ürün, düğme kapama olarak tasarlanmış. Şal yaka olarak üretilmiş model, kuşaklı oluşuyla modern bir görünüm sağlıyor. Kumaş yapısı su itici özelliğe sahip olduğu için güvenli bir kullanım sunuyor. Elde yıkayarak temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Astarsız olarak hazırlanan ve günlük kullanımlarınız için ideal olan bu trençkotu mevsimlik olarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

9. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: Orolay Kemerli Kruvaze Kadın Trençkot

İşte, karşınızda modern tasarımı ile göz dolduran Orolay Kemerli Orta Boy Kruvaze Kadın Trençkot. %100 polyester kumaş ile üretilmiş trençkot, solma yapmayan rengi ve dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım vadediyor. Düğme kapama olarak hazırlanan ürün, kemerli yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tam kalıp olan parçanın geniş beden aralığı da bulunuyor. Trençkotun sırt tarafında düğme kapama ve pilikaşesi de kullananların beğenisini kazanıyor. Günlük olarak keyifle kullanabileceğiniz bu ürün ile serin havaların tadını çıkarabilirsiniz.

10. Göz alıcı görünümüyle öne çıkan: Bigdart Kadın Siyah Kruvaze Yaka Trençkot

Şık görünümü ve kaliteli yapısı ile Bigdart Kadın Siyah Kruvaze Yaka Trençkot, en iyi trençkot modellerinden biri. %100 polyester kumaş kullanılarak tasarlanmış ürün, uzun yıllar size eşlik edecek kalitede üretilmiş. Günlük kullanımlarınız için oldukça uygun olan bu trençkotu şık parçalarla da kombinlemek mümkün. Düğme kapama modeli ile dikkatleri üzerine çeken parça, kemerli yapısı ile sizi havalı bir görünüme kavuşturacak. Kuru temizleme kullanarak temizleyebileceğiniz, geniş beden aralığı ve farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?