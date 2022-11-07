HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

04.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumaya başlaması ile trençkot modelleri ön plana çıkmaya başladı. Günlük olarak ya da şık kıyafetlerle kombinleyeceğiniz çeşitli trençkot modelleri, serin havalarda en büyük kurtarıcınız olacak. Birbirinden farklı renk ve modelde en iyi trençkot markalarını sizler için araştırdık. İşte, yaklaşan serin havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları...

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

İçindekiler

  • 1. Modern ve şık görünümüyle: Mieahory Kadın Uzun Kollu Kruvaze Kemerli Trençkot
  • 2. Dolabınızın en şık parçası olacak: Bardhe Erkek Badem Rengi Kemer Detaylı Trençkot
  • 3. Su geçirmez kumaşıyla: Frolada Kadın Kapüşonlu Trençkot
  • 4. Hem spor hem şık kombinleriniz için: Pastelastore %100 Pamuk Gabardin Midi Astarlı Kemerli Kadın Trençkot
  • 5. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olmaya aday: WSLCN Erkek Günlük Trençkot
  • 6. Soğuk havalarda kurtarıcınız olacak: Mavi Kadın Bej Trençkot Oversize
  • 7. Yüksek kaliteli kumaşıyla: AOWOFS Erkek Apoletli Kruvaze Trençkot
  • 8. Su itici özelliğe sahip kumaşıyla: Hakke Kadın Şal Yaka Düğmeli Trençkot
  • 9. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: Orolay Kemerli Kruvaze Kadın Trençkot
  • 10. Göz alıcı görünümüyle öne çıkan: Bigdart Kadın Siyah Kruvaze Yaka Trençkot

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile trençkot modelleri, raflarda yerini almaya başladı. Uzun, kısa ya da oversize olmak üzere pek çok modeli bulunan trençkotlar; her zaman olduğu gibi bu sene de çok moda. Kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak birbirinden güzel modellerde en iyi trençkot modellerini "Trençkot nedir?" sorusundan hareketle sizler için araştırdık. Gelin, ister şık ister günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz en güzel trençkot modellerini birlikte inceleyelim.

1. Modern ve şık görünümüyle: Mieahory Kadın Uzun Kollu Kruvaze Kemerli Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göz alıcı görünümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mieahory Kadın Uzun Kollu Kruvaze Kemerli Trençkot, sonbahar günlerinde kurtarıcınız olacak. Yüksek kaliteli polyester kumaşı ile üretilmiş trençkot, kalitesiyle öne çıkıyor. Kruvaze yakası ile modern bir görünüm sunuyor. Nefes alabilen kumaşı ile kendinizi son derece rahat hissedeceğiniz ürünü, mevsim geçişlerinde en şık parçalarla kombinleyebilirsiniz. Günlük kullanımlarınız dışında ürün; okul, iş veya ofis ortamında giyebilmek için oldukça ideal. Elde veya makinede soğuk su ile yıkayarak kolayca temizlenebilir.

Ürünü İncele

2. Dolabınızın en şık parçası olacak: Bardhe Erkek Badem Rengi Kemer Detaylı Trençkot

Adsız tasarım - 2022-11-04T163951.319

Sizi kaliteli kumaşıyla uzun yıllar dolabınızı süsleyecek Bardhe Erkek Badem Rengi Kemer Detaylı Trençkot ile tanıştıralım. Astarlı olarak tasarlanmış trençkot, su geçirmeyen özel dokuma kumaş ile üretilmiş. Badem rengi ile göz dolduran ve üç adet cebe sahip trençkot, düğme kapama olarak hazırlanmış. Elinizde ya da çamaşır makinesinde soğuk su yardımı ile yıkayabileceğiniz ürünün kırışmadan kuruması için trençkotu askıya asarak kurutmanızı tavsiye ederiz. Kemerli yapısı ile hem spor hem de şık kombinler yapabileceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Su geçirmez kumaşıyla: Frolada Kadın Kapüşonlu Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

En güzel trençkot modellerinden Frolada Kadın Kapüşonlu Trençkot, en şık kombinlerinizin tamamlayıcısı olmaya aday. İki yönlü fermuarı ile özenle üretilmiş parça, kapüşonlu olması ve su geçirmez özel kumaş yapısı sayesinde yağmurlu havalarda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Nefes alabilen kumaş kalitesi ile cildinize zarar vermez. Elde yıkamanız tavsiye edilen ürün, sonbaharın hafif serinliğinde sizi ısıtacak en modern parçalardan biri olacak. Dilerseniz günlük dilerseniz şık parçalarla bir araya getirerek havalı bir görünüm yakalayabileceğiniz bu modele bayılacaksınız.

Ürünü İncele

4. Hem spor hem şık kombinleriniz için: Pastelastore %100 Pamuk Gabardin Midi Astarlı Kemerli Kadın Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Hem spor hem şık kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak Pastelastore %100 Pamuk Gabardin Midi Astarlı Kemerli Kadın Trençkot ile gözler üstünüzde olacak. Ürün, premium kalitede %100 pamuk gabardin kumaş kullanılarak satışa sunuluyor. Astarlı yapısı ile üstünüzde çok şık duracak trençkot, belinde ve kollarında bulunan toka detayı ile üretilmiş. Tam kalıp olarak hazırlanan trençkotun arkasında ayrıca kapalı ve düğmeli pilikaşesi de bulunuyor. "Trençkot ne zaman giyilir?" diyenler için esintili bahar günlerinde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olmaya aday: WSLCN Erkek Günlük Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

WSLCN Erkek Günlük Trençkot, şık ve modern tasarımı ile karşınıza çıkıyor. %100 pamuklu kumaşı sayesinde cildinizin nefes almasını sağlıyor. Astarlı modeliyle dikkat çeken trençkot, erkekler için özel olarak üretilmiş. Trençkotun omuzları, kolları ve ceplerinde yer alan düğme detayı; sonbahar aylarında stil sahibi görünmenizi sağlıyor. Ürünü günlük kullanabileceğiniz gibi iş toplantılarında, ofis ortamında da kullanabilir veya şık kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz. Elde, çamaşır makinesinde ya da kuru temizleme yöntemi ile ürünün temizliğini sağlamak mümkün. Oldukça şık bir parça olan bu trençkota bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Soğuk havalarda kurtarıcınız olacak: Mavi Kadın Bej Trençkot Oversize

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

En iyi trençkot modellerinden biri olan Mavi Kadın Bej Trençkot Oversize, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksek kalitede polyester dokuma kumaşı ile üretilmiş trençkot, geniş kesim modeli ile size farklı bir hava katacak. Astarlı model olduğu için daha şık ve modern bir görünüş sağlayacak bu ürünü günlük olarak kullanabilirsiniz. Trençkotun temizliğini ise kuru temizleme yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Tokalı kemeri ve düğme detayı ile göze çarpan bu trençkotun göz alıcı görünümü ile görenleri kıskandıracaksınız. Kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar gardırobunuzun favori parçası olacağına eminiz.

Ürünü İncele

7. Yüksek kaliteli kumaşıyla: AOWOFS Erkek Apoletli Kruvaze Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

En iyi erkek trençkot modellerinden biri olan OWOFS Erkek Apoletli Kruvaze Trençkot ile sizleri tanıştıralım. Ürün, %70 polyester ve %30 viskoz kumaş kullanılarak kruvaze ayarlanabilir kemeri ile hazırlanmış. Yüksek kaliteli kumaş yapısı sayesinde modelin renginde solma olmaz. Astarlı yapısı ile giydiğinizde sizi daha dik ve modern bir gösterecek duruş sağlayan ürünü, makine kullanmadan sadece elde yıkamanız tavsiye ediliyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz gibi özel toplantılarda ya da şık parçalarla da kombinleyebileceğiniz bu trençkotu detaylı bir şekilde inceledikten sonra sepetinize güvenle ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Su itici özelliğe sahip kumaşıyla: Hakke Kadın Şal Yaka Düğmeli Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Serin havalarda en çok seveceğiniz, kurtarıcınız olacak Hakke Kadın Şal Yaka Düğmeli Trençkot, modern tasarımı ile ilgi görüyor. Gabardin dokuma kumaş yapısı ile dikkatleri üzerine çeken ürün, düğme kapama olarak tasarlanmış. Şal yaka olarak üretilmiş model, kuşaklı oluşuyla modern bir görünüm sağlıyor. Kumaş yapısı su itici özelliğe sahip olduğu için güvenli bir kullanım sunuyor. Elde yıkayarak temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Astarsız olarak hazırlanan ve günlük kullanımlarınız için ideal olan bu trençkotu mevsimlik olarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: Orolay Kemerli Kruvaze Kadın Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

İşte, karşınızda modern tasarımı ile göz dolduran Orolay Kemerli Orta Boy Kruvaze Kadın Trençkot. %100 polyester kumaş ile üretilmiş trençkot, solma yapmayan rengi ve dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım vadediyor. Düğme kapama olarak hazırlanan ürün, kemerli yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tam kalıp olan parçanın geniş beden aralığı da bulunuyor. Trençkotun sırt tarafında düğme kapama ve pilikaşesi de kullananların beğenisini kazanıyor. Günlük olarak keyifle kullanabileceğiniz bu ürün ile serin havaların tadını çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Göz alıcı görünümüyle öne çıkan: Bigdart Kadın Siyah Kruvaze Yaka Trençkot

Yaklaşan soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak en iyi trençkot markaları

Şık görünümü ve kaliteli yapısı ile Bigdart Kadın Siyah Kruvaze Yaka Trençkot, en iyi trençkot modellerinden biri. %100 polyester kumaş kullanılarak tasarlanmış ürün, uzun yıllar size eşlik edecek kalitede üretilmiş. Günlük kullanımlarınız için oldukça uygun olan bu trençkotu şık parçalarla da kombinlemek mümkün. Düğme kapama modeli ile dikkatleri üzerine çeken parça, kemerli yapısı ile sizi havalı bir görünüme kavuşturacak. Kuru temizleme kullanarak temizleyebileceğiniz, geniş beden aralığı ve farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
trençkot erkek trençkot kadın trençkot trençkot erkek trençkot kadın

İş birliği İçerikleri

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Eşsiz bir ses ve görüntü deneyimine hazır olun! "İyi ki almışım" diyeceğiniz en iyi Sony televizyonlar

Eşsiz bir ses ve görüntü deneyimine hazır olun! "İyi ki almışım" diyeceğiniz en iyi Sony televizyonlar

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Tümünü Gör
Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Airfryerda steak tarifi: Ne koku ne duman bu dertlerin hiçbiri olmayacak!

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Hasta yakınlarının mutlaka edinmesi gereken en dayanıklı ve kullanışlı hasta bezleri

Hasta yakınlarının mutlaka edinmesi gereken en dayanıklı ve kullanışlı hasta bezleri

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Tümünü Gör
Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Regl dönemlerinizde en büyük yardımcınız olacak en iyi ped markaları

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Yağmur, kar, soğuk dert olmaktan çıkacak! Ayaklarınızı soğuktan ve sudan koruyacak en iyi çizmeler

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Havanızı bir anda değiştirecek, vazgeçilmeziniz olacak şişme yelek modelleri

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Kaliteli evrak çantası arayanlar buraya! Bir numaralı yardımcınız olacak şık ve kullanışlı en iyi evrak çantaları

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Zamansız şıklık sunan loaferlar Duygu Özaslan'ın da kombinini süsledi! O ayakkabı çok beğenildi...

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

KPSS'den çıkar çıkmaz polisler yakaladı! Yarı çıplak bulunan cansız bedenden sonra gerçek ortaya çıktı

Bulunduğunda yarı çıplaktı! KPSS biter bitmez harekete geçildi

Bu ilde düğünlere 5 ay ara verildi! Puşilerinin değeri bile 5 bin TL... Evli kadınlar takıyor

Puşilerinin değeri bile 5 bin TL! Evli kadınlar takıyor

Yürek yakan olay: Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! 2 paraşütçü 5 saat sonra kurtarıldı

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

Çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Otomobil ikiye bölündü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.