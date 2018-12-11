Havaların soğuması psikolog talebini arttırdı

Yapılan araştırmalara göre kış aylarında diyetisyen, yaşam koçu ve psikolog taleplerinin arttığı görüldü. Bir yıl boyunca oluşturulan talepler incelendiğinde, soğuk havaların etkisiyle insanların kendilerini daha çok dinlediği görülüyor.

Ayda iki milyon ziyaretçisi bulunan bir internet sitesi üzerinden son bir yılda oluşturulan taleplere göre; Türkiye genelinde psikolog, yaşam koçu ve diyetisyen ihtiyacının arttığı görüldü. Bu artışların havaların soğuduğu aylarla paralellik göstermesi ise dikkati çekti.

Yaklaşık 1.200 yaşam koçunun yer aldığı sitede, hizmet talebi önceki yıla oranla %10’luk bir artış gösterdi. Kategori 59 farklı ilden talep alsa da, en çok yaşam koçu talebi gösteren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Taleplerin en yüksek olduğu ayın Eylül olduğu yaşam koçluğu; yaşam şeklini veya kariyerini, okulunu değiştirmek ya da yaptığı sporu desteklemek isteyenlerin arayışında ilk sıralarda yer alıyor. Aileler ise, yaşam koçluğu hizmetini çocuklarının sınav döneminde tercih ediyor. Yaşam koçu ile bir seans çalışmanın bedeli Türkiye genelinde 230 TL olurken hizmet bedelinin en uygun fiyatlı olduğu ay Mayıs ayı.