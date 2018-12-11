Havaların soğuması psikolog talebini arttırdı

Yapılan araştırmalara göre kış aylarında diyetisyen, yaşam koçu ve psikolog taleplerinin arttığı görüldü. Bir yıl boyunca oluşturulan talepler incelendiğinde, soğuk havaların etkisiyle insanların kendilerini daha çok dinlediği görülüyor.
Ayda iki milyon ziyaretçisi bulunan bir internet sitesi üzerinden son bir yılda oluşturulan taleplere göre; Türkiye genelinde psikolog, yaşam koçu ve diyetisyen ihtiyacının arttığı görüldü. Bu artışların havaların soğuduğu aylarla paralellik göstermesi ise dikkati çekti.
Yaklaşık 1.200 yaşam koçunun yer aldığı sitede, hizmet talebi önceki yıla oranla %10’luk bir artış gösterdi. Kategori 59 farklı ilden talep alsa da, en çok yaşam koçu talebi gösteren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Taleplerin en yüksek olduğu ayın Eylül olduğu yaşam koçluğu; yaşam şeklini veya kariyerini, okulunu değiştirmek ya da yaptığı sporu desteklemek isteyenlerin arayışında ilk sıralarda yer alıyor. Aileler ise, yaşam koçluğu hizmetini çocuklarının sınav döneminde tercih ediyor. Yaşam koçu ile bir seans çalışmanın bedeli Türkiye genelinde 230 TL olurken hizmet bedelinin en uygun fiyatlı olduğu ay Mayıs ayı.
Sitede 1.360 hizmet verenin bulunduğu psikolog kategorisinde ise bir yıl içinde 35 binden fazla talep oluşturulduğu gözlendi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 80 farklı ilden gelen psikolog talepleri, geçtiğimiz yıla oranla %128 artış gösterdi. Son bir yıl içinde İstanbul’dan 16 bin 834, Ankara’dan 5 bin 323 ve İzmir’den ise 3 bin 781 talep gelirken, psikolog ihtiyacının Aralık ve Mayıs aylarında diğer aylara oranla artış gösterdiği görüldü. Psikolog taleplerinin %27’sinin depresyon nedeniyle olduğu gözlemlenirken, evlilik ve aile terapisine olan talebin de %100 büyüdüğü dikkat çekti.
DİYETİSYEN ARAYIŞI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 62 ARTTI
Diyetisyen taleplerinin ise geçtiğimiz yıla oranla %62 büyüdüğü arttığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de yüksek tansiyon görülme sıklığının %16,2, diyabet prevelansının %9 olmasının yansımasını, gelen taleplerde de görebilmek mümkün. Hizmet veren 700’e yakın diyetisyene 79 farklı ilden talep gelse de en çok İstanbul, Ankara ve İzmirliler diyetisyene ihtiyaç duyuyor. Kış aylarında artan diyetisyen taleplerinin %62’sinin kilo vermek, %15’inin sağlık ve %17’sinin ise spor için olduğu gözleniyor. Diyetisyen fiyatları aylara göre büyük farklılık göstermezken Türkiye genelinde diyetisyenle çalışma bedelinin 202 TL olduğu ortaya çıkıyor.
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