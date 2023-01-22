Havalimanı metrosu ücretsiz mi olacak? Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattına ilişkin müjdeyi verdi. Hattın günde 800 bin yolcu ağırlayacağını belirten Erdoğan, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşımın 24 dakikaya ineceğini söyledi. Havalimanı metrosu ücretsiz olacak. İşte Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ile ilgili merak edilenler...

HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Havalimanı metrosu ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı metrosunun 1 ay ücretsiz olacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU' AÇIKLAMASI: "1 AY ÜCRETSİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında 'Siz şimdi müjde bekliyorsunuz değil mi?' diyerek havalimanı metrosunun 1 ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları:

"Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

Bir ay süre ile ücretsiz olacak istifade edeceğiz."

