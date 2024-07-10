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Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti! Lüks ziynet eşyaları, bilgisayarlar...

10.07.2024 09:54
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Türkiye dahil 47 ülkede seferler düzenleyen havayolu şirketinin eli uzun iki çalışanı, yolcuların eşyalarından gözüne kestirdikleri ne varsa çaldığı ortaya çıktı. Yolcular şok yaşarken çalınan bilgisayarların sinyallerinin izi sürüldü, çalışanların imza attığı skandalın boyutu da açığa çıktı: Şüpheliler itiraf edip tutuklandı, adreslerinden neler çıktı neler!

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti! Lüks ziynet eşyaları, bilgisayarlar...

Dünya çapında faaliyet gösteren havayolu şirketinin bagaj yükleme sorumluları, aylarca sorumlulara ait ziynet eşyalarını çaldı, yetmedi çikolataları dahi aldılar. Çaldıkları bilgisayarların sinyalleri şüphelilerin adreslerini ele verdi. Çalışanlar akılalmaz bir itirafta bulundu: "Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk."

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ÜÇ SKANDAL BİRDEN

Yurt içinde 36 yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal olaylar silsilesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı soruşturmada 3 ayrı skandal ortaya çıktı.

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KOL SAATİYLE BİLGİSAYARI YOK, KUTUSU VALİZDE

Sabah'ın haberine göre; soruşturmaya konu ilk olay 3 Ocak'ta yaşandı. H. Ö. isimli yolcu Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Uçak altına verdiği valizin içinde kutularında bulunan ünlü bir markaya ait kol saati ve bilgisayarı yoktu. Boş kutular ise valizdeydi. Yolcu hemen havalimanı polis noktasına şikayette bulundu.

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KONUM PENDİK ÇIKTI

Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 7 Ocak'ta yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan K. Ç, aynı şekilde uçak altına verdiği valizindeki bilgisayarın olmadığını fark edip Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Bilgisayarının kontrolünü sağladığında ise İstanbul Pendik'te konum bilgisi aldığını da yetkililere bildirdi.

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BİR BAŞKA YOLCU DAHA ŞOK YAŞADI

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı havayolu şirketinden bilet alan D. D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise diğer yolcular gibi büyük bir şok yaşadı.

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LÜKS ZİYNET EŞYALARI VE BİR BİLGİSAYAR DAHA...

Genç kadın Londra'ya vardığında valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde ise 3 pırlanta kolye, 5 adet lüks bir markaya ait bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti. CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal aldı.

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SİNYALİN İZİ SÜRÜLDÜ

Soruşturmalar kapsamında çalınan eşyaların sinyal kaydı araştırıldı. Bir bilgisayarın sinyali Emre B., diğerinin sinyali ise Enver T'nin ikametinde verdi.

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EVLERİ KAYIP EŞYA BÜROSU GİBİYDİ

Hakimlikten arama talep edildi. Şüphelilerin evlerinde çalınan bazı eşyalar, mağdurlara ait bilgisayarlar, D kalpli kolye de ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda kulaklık, kamera, kol saatleri ve hoparlör de bulundu.

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'PES' DEDİRTEN İTİRAF

Şüpheliler suçlarını itiraf etti. Enver T. ve Emre B., havayolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi.

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"Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek pişman olduklarını söyledi. Hatta Enver T.'nin cep telefonunda hırsızlık anına ait bir video da ortaya çıktı. 2 şüpheli de tutuklandı.

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HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık konuyla ilgili 2 ayrı dava açtı. Şüphelilerin dayanışma içinde hırsızlık yaptığını belirterek, "Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı davada 14'er yıla kadar hapislerini istedi.

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Yargılamalar sürerken bir olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık havalimanı
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