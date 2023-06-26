Havalimanında feci ölüm! Uçağın motoruna kapıldı...

ABD'nin San Antonio Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Delta Havayolları'na ait bir uçak, tek motoruyla taksi yaptığı sırada havalimanı görevlisi motorun içine çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı sözcüsü Erin Rodriguez, trajik olay sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek, "Ayrıntılar çıktıkça daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

Havalimanı görevlisinin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada derin üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederken, adı açıklanmayan bir kaynak ise "çalışan motorun önüne bilerek adım attığını" söyledi.

İşçinin henüz resmi ölüm sebebinin belli olmadığı biliniyor.

