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Havalimanında feci ölüm! Uçağın motoruna kapıldı...

26.06.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir havalimanı personeli hareket halindeki uçağın motoruna kapıldı. Feci şekilde can veren görevlinin ardından soruşturma başlatıldı.

Havalimanında feci ölüm! Uçağın motoruna kapıldı...

ABD'nin San Antonio Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Delta Havayolları'na ait bir uçak, tek motoruyla taksi yaptığı sırada havalimanı görevlisi motorun içine çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı sözcüsü Erin Rodriguez, trajik olay sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek, "Ayrıntılar çıktıkça daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

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Havalimanı görevlisinin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada derin üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederken, adı açıklanmayan bir kaynak ise "çalışan motorun önüne bilerek adım attığını" söyledi.

İşçinin henüz resmi ölüm sebebinin belli olmadığı biliniyor.

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