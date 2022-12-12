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Havalimanında sır ölüm! İkinci kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti...

12.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda meydana geldi. 32 yaşındaki Beyza T., havalimanının ikinci katta bulunan bekleme salonundan düşüp hayatını kaybetti. Beyza T.'nin düşmeden önce uzun süre telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Havalimanında sır ölüm! İkinci kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti...

İş seyahati için Antalya'dan İzmir'e gelen, bilişim firması pazarlama müdürü Beyza T., geçen cumartesi akşamı, dönüş için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini, kendisinin arkadan geleceğini söyleyen Beyza T. , ikinci kattaki yolcu bekleme salonundan zemin kata düştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Havalimanı güvenlik personelinin durumu ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Beyza T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya uçağında anons yapan polis, Beyza T.'nin arkadaşlarını uçak dışına çıkarıp ifadelerine başvurdu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin olaydan önce bir kişiyle cep telefonuyla uzun süre konuştuğu belirlendi. Beyza T.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir havalimanı beyza

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