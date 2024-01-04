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Havalimanını birbirine kattı! 'Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim'

04.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yanlış perona giren yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. Güvenlik görevlisi ile tartışan şahıs, havalimanında gerilime neden oldu. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” sözleri ile tehditler savurup ortalığı birbirine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Denizli’ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle bir dizi olaylar zinciri başladı. İddiaya göre; yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi.

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'BEN BAKANIN AKRABASIYIM'

Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” şeklinde tehditler savurarak güvenlik görevlisine karşı agresif tavır sergiledi.

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GÜVENLİĞE SALDIRDI

Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Güvenlik görevlisi H.Ö.’nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı.

Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Yolcular ile güvenlikçiler arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.

İHA

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