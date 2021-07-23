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Havana sendromu: CIA Başkanı Burns, 100 CIA çalışanında rahatsızlık görüldüğünü söyledi

23.07.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromu olarak anılan rahatsızlığı yaşadığını söyledi. William Burns, olayda Rusya'nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi.

Havana sendromu: CIA Başkanı Burns, 100 CIA çalışanında rahatsızlık görüldüğünü söyledi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromu olarak anılan rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Bir radyo yayınında konu ile ilgili soruyu yanıtlayan CIA Başkanı Burns, rahatsızlığın nedeninin belirlenmesi için derinlemesine araştırma başlatıldığını duyurdu.

William Burns, olayda Rusya'nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi.

Moskova bu iddialarla ilgili sorumluluğu olmadığını savunuyor.

ABD'li yetkililerin yakın aile üyeleri dahil 200 kişi bu rahatsızlanmış durumda.

Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor.

O dönem ABD, Küba'yı "sonik saldırılar" düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

William Burns, Havana sendromu ile ilgili araştırma ekibinin başına, Osama bin Laden'i takip eden üst düzey CIA yetkilisini getirdiğini de duyurdu.

Araştırma ekibindeki sağlık uzmanı sayısının da üçe katlandığı açıklandı.

Göreve geldikten sonraki ilk röportajında NPR radyosuna konuşan Burns, "Liderler, çalışanlarına sahip çıkmalı. Ben de bunu yapmaya kararlıyım" dedi.

Burns, ABD Ulusal Bilim Akademisi'nin Aralık ayında, "yönlendirilmiş enerji ışınları" teorisini akla yatkın bulduğunu da hatırlattı.

En fazla vakanın Viyana'da görüldüğü söyleniyor

Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor.

Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.

ABD gibi küresel güçlerin de çok geniş diplomatik misyonları Viyana'da bulunuyor.

Şu an da şehirde, İran ve ABD arasında, 2015'teki nükleer anlaşmaya geri dönülüp dönülemeyeceğini görmek üzere dolaylı görüşmeler sürüyor.

ABD'li diplomatların bildirdiği semptomlar, dünyanın farklı yerlerindeki diplomatik temsilciliklerde de bildirildi. Ancak ABD yetkilileri, lokasyonlar ve sayılarla ilgili detayları vermemekle birlikte, en fazla vakanın Viyana'da görüldüğünü söylüyor.

Haziran ayında da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya başlandığını duyurmuştu.

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