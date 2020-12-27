Havranlı çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu

Çoban Nuri Saltan, Havran ilçesinde çektiği ilginç videolarla sosyal medyada fenomen oldu. Dedesinin mesleğini yapan Nuri Saltan, arkadaşlarıyla beraber çeşitli konularda telefonla video çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Videolarında genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan Saltan’ın paylaşımlarına günden güne ilgi arttı. 6 ay içinde 30 bin aboneye ulaşan Saltan, çektiği videolarda 3 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

'BUGÜN NEDEN VİDEO PAYLAŞMADIN' DEMEYE BAŞLADILAR'

Sosyal medyada video paylaşmadığı zaman takipçileri tarafından, ‘Bugün neden video atmadın?’ diyerek aranmaya başlandığını söyleyen Saltan, “İlk başta bir eğlence olarak başladığımız bu işte bir anda tıklama rekorlarına ulaştık. Genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan videolar paylaşmaya başladık. 6 ay içerisinde 30 bin aboneye ulaştık. Bu yükselişimizin sebebi, büyükşehirlerde yaşayanların hayvancılık ve köy hayatına ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. İlk olarak arkadaşım ile koyun yayarken bir video çekmiştik. Eğlence amaçlı idi. Sadece videoyu sosyal medyadaki platformumuza yüklediğimizde 40 bin kişi tarafından izlendi. İlk videodaki izlenme bizler için büyük bir rakamdı. O kadar yorum geldi, o kadar beğeni aldı ki, bizlere devam etmemizi önerdiler. Biz de o günden itibaren devam ettik” dedi.