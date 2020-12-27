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Havranlı çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu

27.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Havranlı çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu

Balıkesir’in Havran ilçesinde koyunları ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşan çoban Nuri Saltan (25), 6 ay içinde 30 bin takipçiye ulaştı. Saltan’ın paylaştığı videolar ise 3 milyon izlenmeyi geçti.

Çoban Nuri Saltan, Havran ilçesinde çektiği ilginç videolarla sosyal medyada fenomen oldu. Dedesinin mesleğini yapan Nuri Saltan, arkadaşlarıyla beraber çeşitli konularda telefonla video çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Videolarında genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan Saltan’ın paylaşımlarına günden güne ilgi arttı. 6 ay içinde 30 bin aboneye ulaşan Saltan, çektiği videolarda 3 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

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'BUGÜN NEDEN VİDEO PAYLAŞMADIN' DEMEYE BAŞLADILAR'

Sosyal medyada video paylaşmadığı zaman takipçileri tarafından, ‘Bugün neden video atmadın?’ diyerek aranmaya başlandığını söyleyen Saltan, “İlk başta bir eğlence olarak başladığımız bu işte bir anda tıklama rekorlarına ulaştık. Genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan videolar paylaşmaya başladık. 6 ay içerisinde 30 bin aboneye ulaştık. Bu yükselişimizin sebebi, büyükşehirlerde yaşayanların hayvancılık ve köy hayatına ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. İlk olarak arkadaşım ile koyun yayarken bir video çekmiştik. Eğlence amaçlı idi. Sadece videoyu sosyal medyadaki platformumuza yüklediğimizde 40 bin kişi tarafından izlendi. İlk videodaki izlenme bizler için büyük bir rakamdı. O kadar yorum geldi, o kadar beğeni aldı ki, bizlere devam etmemizi önerdiler. Biz de o günden itibaren devam ettik” dedi.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK İSTİYOR

Gün geçtikçe izlenme oranının ve ulaştıkları kitlenin genişlediğini anlatan Nuri Saltan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugüne kadar 30 bin aboneye ulaştık. Ülkenin çeşitli illerinden mesajlar almak çok güzel. Hatta Almanya, Azerbaycan gibi dünyanın her yerinden izliyorlar ve oralardan gelen yorumları okuduğumda gerçekten insanların köy hayatına özlem duyduğunu görüyoruz. Büyükşehirleri yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Büyükşehirlerden, köylere göç başladı. Hayvancılığa duyarlılık daha çok arttı; yani güzel şeyler hissediyorum. İnşallah daha da büyük kitlelere ulaşırız. Fenomen olduktan sonra çevremde insanların bakışları değişmedi. Tabii ki; herkes artık tanıyor, dışarı çıkıyorsun herkes selam veriyor. Çünkü her gün videoları izliyorlar. Bir de videolarda gerçekten samimiyet çok önemli. Kameranın karşısında insanlarla samimiyet kurmak çok önemli.”

DHA

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