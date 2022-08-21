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Havrita nedir? Havrita ne demek? Neden kapatılması isteniyor?

21.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Havrita sıklıkla konuşuluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden gündem olan Havrita’nın ne olduğu merak ediliyor. Hayvanseverler, Havrita’ya karşı çıkıyorlar. Peki Havrita nedir? Ne demektir?

Havrita nedir? Havrita ne demek? Neden kapatılması isteniyor?

Havrita son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hayvanseverlerin oldukça tepki gösterdiği Havrita’nın ne olduğu merak ediliyor. Havrita, sokak köpeklerinin yerinin tespit edilmesi için kullanılan uygulamadır. Hayvanseverler “Havrita” (Başıboş köpek haritası) uygulamasının kalkması için sosyal medyada kampanya başlattılar.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

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Havrita uygulamasının sokak köpeklerini hedef gösterdiğini belirten hayvanseverler bu uygulamanın son zamanlarda artan köpek ölümleri ile ilgili bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Sosyal medyada gündemde olan #havritakapatılsın etiketine ünlü isimlerden de destek geliyor. Destek olan kişiler arasında Metin Uca, Kaan Arlı, Cenk Eren, Celil Nalçakan, Yonca Evcimik, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem gibi isimler yer alıyor.

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