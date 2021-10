Havuz partilerinin vazgeçilmezi suya dayanıklı en iyi makyaj malzemeleri

Makyaj malzemesi seçerken herkes tarafından en çok önem verilen kriterlerden biri kalıcılık olur. Özellikle göz çevresine kullanılan ürünler, ancak suya dayanıklı oldukları ölçüde tercih ediliyor. Tek bir damla gözyaşı ile tuz buz olan makyajlar da var, havuz partisinden sapasağlam çıkanlar da! Eğer her an göz önünde olmayı seviyor ve yüzünüzde küçük kusurlara bile yer vermekten hoşlanmıyorsanız doğru yerdesiniz. Havuz partilerinin bir numarası olmanızı sağlayacak, vazgeçilmeziniz olmaya aday makyaj malzemeleri karşınızda:

Milyonlarca yürek tek bir soru: Göz kaleminin markası ne?

Güzellik sırları pek söylenmez ama, suya dayanıklı bir göz kalemi arayanlara da el uzatmayı düşünebilirsiniz. Ne de olsa gözlere buğulu bir hava verebilmek de, cazibeyi ve çekiciliği artırmak da hep gözlerden ve göz kaleminden geçiyor! Suya dayanıklı ürün seçimi yaparken bu nedenle ilk sırayı göz kalemine vermeniz yerinde olur. Bu ürün, hassas göz çevresine uygulandığı için sadece kalıcılık sağlamak adına bilmediğiniz markaları tercih etmeyin. Dermatolojik olarak test edilip onaylanan, antialerjik ürünler uzun vadede göz sağlığınız için gerçek birer ihtiyaç.

Sizin için seçtiğimiz Pierre Cardin imzalı göz kalemi, "sür ve dağıt" özelliğine sahip. Ürünün özel aplikatörü sayesinde "smokey" olarak da anılan özel buğulu efekti yakalayabilir ve gün boyunca gözlerinize farklı bir anlam katabilirsiniz. Aynı zamanda fiyatı da uygun olan bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Kirpik diplerine kadar tüm detaylarda kusursuzluk

Suya dayanıklı göz kalemi denildiğinde likit form sevenleri de unutmamak gerek. Likit eyeliner, gözlerinizde daha özel bir işlem varmış etkisi yaratıyor ve kirpik uçlarınızı bile takma kirpik kadar belirgin hale getirebiliyor. Daha az çaba harcayarak daha çok övgü toplamanın en garantili yollarından biri ile karşınızdayız.

Pierre Cardin Fineliner suya dayanıklı likit göz kalemi; birkaç saniyede keskin, ince ve kusursuz çizgilere sahip olmanızı sağlayabilir. Bunun için tek yapmanız gereken özel kıl fırçası ile ürünü göz çevrenize uygulamak ve hızla kurumasına şahit olmak! Tere, suya ve göz yaşına dayanıklı yeni makyaj malzemeniz burada.

Göz çevresinde koyu halkalara son. Havuz partisinde bile!

Göz çevrenizde koyu halkalardan muzdarip olmanız için yorgun olmanıza ya da yaş almanıza gerek yok. Bu durum yalnızca genetik nedenlerle bile ortaya çıkabiliyor ve epey can sıkıyor.

Maybelline New York Super Stay serisinden özel bir kapatıcıyı sizin için seçtik. Ürünün kalıcılığı, 24 saat sürme iddiasına sahip ve suya ya da transfere dayanıklı. Cilt tonunuza göre ürünün 7 farklı renk seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz. Sünger ucu ile kolay uygulama sağlayan kapatıcı için hemen tıklayın.

Biri fondöten mi dedi?

Kapatıcının yeterli olmadığı cilt problemlerinde ya da yalnızca makyajın altına baz oluşturması amacıyla fondöten tercih edebilirsiniz. Özellikle mat bir görünüm aradığınızda, pudra içerikli özel formüle sahip bir fondöten imdadınıza hemen yetişir.

Suya, tere ve bulaşmaya dayanıklı özel bir fondöten arayışınız varsa L'oréal Paris Infaillible 24H Matte Cover yüksek kapatıcı fondöten size göre olabilir. Birbirinden farklı renk tonlarına sahip olan ürün pratik ve kolay bir uygulamaya sahip. Makyaj yaparken zamandan da kazandıran özel fondöteninize buradan ulaşın.

Göz kapaklarında krem far devri

Toz biçimindeki göz farları, makyajla ilgili sık karşılaşılan sorunlara yol açabiliyor. Tozların çizgilere dolması, farın kolayca silinmesi ve suya değdiğinde akması başlıca problemler olarak sayılabilir. Oysa krem göz farı sayesinde tüm bu dertlerden kurtulabilir ve çok daha uzun süre dayanıklılık sağlayabilirsiniz.

Maybelline New York imzalı siyah krem göz farını, hem günlük makyajda hem de akşam saatlerindeki programlarınızda tercih edebilirsiniz. Her türlü kombine yakışan ve yoğun pigmentlerle geliştirilen bu ürün, solmayan renk etkisiyle de yüz güldürüyor. Maybelline New York Color Tattoo 24HR krem göz farı için hemen tıklayabilirsiniz.

Güller ve dudaklar şimdi...

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Zuhal Olcay'ın güzel şarkısı dilinize dolandıysa şimdi karşınızda makyajın olmazsa olmazlarından dudak kalemi var. Günlük makyajda daha yumuşak tonlarda, partilerde ise daha keskin çizgilerde tercih edebileceğiniz dudak kalemi; her tür konseptte fark yaratmayı başarıyor.

Bir yudum içecekle bile dağılan dudak kalemleri yerine kalıcı bir seçim yapmak istiyorsanız Pierre Cardin Lipliner suya dayanıklı dudak kalemi size göre olabilir. Sizin için seçtiğimiz pembe tonlarındaki ürün, yumuşak dokusu sayesinde rahatça uygulanabiliyor. Rujdan önce sürerek kalıcılığını daha da artırabileceğiniz yeni dudak kaleminiz burada.

Şekil sahibi ve belirgin kaşlar

Hem suya dayansın, hem şekillendirsin, hem belirginleştirsin, hem de hayallerinizdeki hacimli görünümü versin... Piyasada tüm bu özellikleri sağlayan kaş kalemleri varken bir kaş kaleminden fazla şey beklediğinizi asla düşünmeyin.

Sizin seçtiğimiz Pierre Cardin Eyebrow suya dayanıklı şekillendirici kaş kalemi, bir havuz partisinde bile kaşlarınızla övgü almanıza olanak tanıyor. Dilerseniz ürünün arka tarafında bulunan fırça ile kaşlarınızı tarayabilir ve hayalinizdeki gür kaşlara saniyeler içinde sahip olabilirsiniz. Açılabilir kalem formuna sahip kaş kaleminiz için tıklayın.

Suya dayanıklı rujla mükemmel dudaklar

Dudak kaleminin üzerinden ruj ile geçmek, ihtiyacınız olan doygun ve mat dudak görünümü için gidiş yolunuz olmalı. Kadın yüzünde dudaklar kadar altı çizilmesi gereken başka bir nokta daha bulunmuyor. Fazla dikkat çekmekten kaçınıyorsanız bile kırmızı yerine pembe ve turuncu gibi daha yumuşak tonlarda ruj seçin ama mutlaka ruj kullanın.

Sizin için seçtiğimiz NYX Professional Makeup suya dayanıklı ruj, dudaklarınızı doldurur ve mükemmel hale getirir. Rujun özel yapısı ve özel eğimli ucu, makyaj yapma sırasında kolaylık sağlar. Hemen sahip olmak isteyeceğiniz ruja buradan ulaşabilirsiniz.

Maskara olmadan olur mu hiç?

Uygun renkte bir maskara ile imzanızı atmadığınızda göz makyajınız kesinlikle eksik kalmış demektir. Özellikle suya dayanıklı ve kalıcı özellikteki bir maskara, 24 saat boyunca gözlerinizin ve kirpiklerinizin belirgin olmasını sağlayabilir. Hem hacimli hem de dikkat çekici bakışlarla yeni nesil bir Türkan Şoray olabilmek ancak maskara ile mümkün.

Oriflame Siyah Oncolour Big Lash suya dayanıklı maskarayı sizin için seçtik. Bu ürün balmumu içeriği ile kirpiklere bakım yapma iddiası da sunuyor. Suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı olan bu maskara, yatay ve dikey fırça kılları ile istediğiniz görünümü sağlamaya yardımcı oluyor. Hemen tanışmak isterseniz maskaranız burada.

Ne yaparım senden sonra?

Suya dayanıklı makyaj alışverişi yapıp da makyaj temizleyici konusunu düşünmeden olmaz. Ne de olsa bu özel makyaj ürünleri her şeyden önce suya direniyor! Cildinizi yumuşak dokunuşlarla kalıcı makyajdan arındırmak, öncelikleriniz arasında olmalı. Kalıcı bir makyaj bazı ile 48 saate kadar makyajınızı sabitlerken her şey bittiğinde cildinizi nasıl temiz tutacağınızı da düşünün.

Karşınızda Nivea Make Up Expert mat nemlendirici makyaj bazı ve çift fazlı suya dayanıklı temizleme suyu. Sular altında partilemeden önce, birbirini tamamlayan bu özel sete her şeyden çok ihtiyacınız var. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.