Binlerce liralık masraftan kurtulun: Yüzdeki sivilce çukurları nasıl geçer?

Pek çok kişinin özgüvenini etkileyen yüz çukurları özellikle sivilce sonrası oluşan izler günümüzde hem evde uygulanabilecek bakım yöntemleriyle hem de dermatolojik işlemlerle önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Uzmanlar, çukurların derinliğine ve cildin yapısına göre en doğru yöntemin seçilmesinin sonuçları belirgin biçimde iyileştirdiğini söyledi.

YÜZDEKİ ÇUKURLAR VE DELİK GİBİ İZLER NASIL GEÇER?

Ciltteki çukurlaşmalar genellikle akne sonrası oluşan kollajen kaybından kaynaklanıyor. Bu nedenle tedaviler, cildin kendini yenilemesini hızlandırmayı ve kollajen üretimini artırmayı hedefliyor.

Doktorunuzun önerdiği kollajen desteği ile içten bir iyileşmeye destek olabilirsiniz. Kollajen gözle görülür bir canlılık sağlayabilir.

DERMATOLOGLARIN EN SIK ÖNERDİĞİ YÖNTEMLER:

Kimyasal peeling: Ölü deriyi soyarak daha pürüzsüz bir yüzey sağlar. Hafif çukurlarda etkili olabilir.

Microneedling (Dermapen): Ciltte mikro kanallar açarak kollajen üretimini tetikler. Düzenli seanslarla çukurlarda gözle görülür iyileşme sağlanır. (Dikkat: Mutlaka uzman öncesinde görmelidir. Cilt altında aktif sivilceler varsa ters etki gösterip kötü sonuçlara yol açabilir!)

Lazer tedavileri (fraksiyonel lazer): Daha derin izlerde tercih edilir. Cildin üst tabakasını yenileyerek daha düzgün bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Dolgu uygulamaları: Derin çukurlarda anında etki verir ve yüzeyin yükselmesine yardımcı olur. Genellikle hyalüronik asit bazlı dolgular kullanılır.

Evde bakım ürünleri: Retinol, AHA/BHA asitleri ve C vitamini içeren ürünler düzenli kullanımda cilt dokusunu destekler.

Uzmanlar, her yöntem öncesinde mutlaka bir dermatolog muayenesi yapılmasını ve cildin ihtiyacına göre kişiye özel bir plan hazırlanmasını önerdi.

Unutmayın: Her cilt tedavisi kişiye özeldir.