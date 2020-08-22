Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı

Olay, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Itaperuna bölgesinde meydana geldi.

Bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek dışarıya çıkarttı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuğun suya düştüğü ve bir süre çırpınarak suyun yüzerine doğru çıktığı; diğer çocuğun ise kolunu suya sokarak arkadaşını dışarıya çektiği görüldü.

Kahraman Arthur’un annesi Poliana Console de Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arthur arkadaşının hayatını kurtardı. Oğlumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

