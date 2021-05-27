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Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır?

27.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmeye başlamasıyla havuza olan istek de artmaya başladı. Peki Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır? İşte detaylar...

Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken birçok işletmenin faaliyetine geçici süre ile ara verildi. Havuzların da, insan sağlığı açısından yoğunluk ve risk teşkil etmemesi adına faaliyetine ara verilmesine karar verildi. Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar havuzların açık olup olmayacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILIR?

26 Nisan 2021'de gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tam kapanma dönemine gidildiğini açıklamıştı. 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" ifade edildi.

Söz konusu genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin ülke genelinde geçerli olduğu vurgulandı.

Söz konusu genelgede yer alan bilgilerde hangi işletmelerin 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalacağı belirtildi. Bu işletmeler; nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar gibi insan yoğunluğu oluşturma ihtimalinin en yüksek olduğu iş yerleri olarak belirlendi.

Normalleşme döneminin ikinci aşamasında ise AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile yüzme havuzlarının açılması beklentiler arasında yer alıyor.

Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır?

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme genelgesinde AVM işleyiş saatine ilişkin şu bilgiler yer aldı: "Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme

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