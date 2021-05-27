Söz konusu genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin ülke genelinde geçerli olduğu vurgulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken birçok işletmenin faaliyetine geçici süre ile ara verildi. Havuzların da, insan sağlığı açısından yoğunluk ve risk teşkil etmemesi adına faaliyetine ara verilmesine karar verildi. Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar havuzların açık olup olmayacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Havuzlar ne zaman açılacak? Havuzlar ne zaman açılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Söz konusu genelgede yer alan bilgilerde hangi işletmelerin 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalacağı belirtildi. Bu işletmeler; nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar gibi insan yoğunluğu oluşturma ihtimalinin en yüksek olduğu iş yerleri olarak belirlendi.

Normalleşme döneminin ikinci aşamasında ise AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile yüzme havuzlarının açılması beklentiler arasında yer alıyor.

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme genelgesinde AVM işleyiş saatine ilişkin şu bilgiler yer aldı: "Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır."



