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'Hayalet hırsız' Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü! Peş peşe yaşanan olaylar vatandaşları bezdirdi

09.10.2023 12:36 | Son Güncelleme:
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Yalova’da başına çarşaf geçirerek adeta hayalete benzeyen hırsızın binanın bahçesine girerek bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Söz konusu sokağa dayanan hırsızların yaşattığı olaylar vatandaşları adeta bezdirirken son yaşanan hırsızlık olayının görüntülerini izleyenler ise hayretler içerisinde kaldı.

'Hayalet hırsız' Görüntüleri izleyenler şaşkına döndü! Peş peşe yaşanan olaylar vatandaşları bezdirdi

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokak’a dadanan hırsızlar vatandaşları illallah ettirdi. Bir hafta içinde iki bisikletin çalındığı binada son yaşanan hırsızlık olayı görüntülerine bakan vatandaşlar şaştı kaldı.

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BAŞINA ÇARŞAF GEÇİRİP BİSİKLETİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlığın yaşandığı binanın yan tarafında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın bahçe kısmı önünde 2 kişi gözüküyor. Bir kişi uzakta dururken başına çarşaf geçiren zanlı ise binanın içine girerek bahçedeki F.E’ye ait bisikleti olarak bölgeden uzaklaşıyor.

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Polis hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Hırsız hayalet

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