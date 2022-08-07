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'Hayalet köy' olarak biliniyor, görenler gözlerini alamıyor! Son fotoğrafları büyüledi

07.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın tatil cenneti ilçesi Fethiye'de yer alan ve 'hayalet köy' adıyla bilinen Kayaköy, görenleri adeta büyülüyor. 65 yıl önce terk edilen ve UNESCO'nun da listesinde yer alan köydeki yapılar ve etkileyici tarihi dikkat çekerken koruma altındaki köy vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

'Hayalet köy' olarak biliniyor, görenler gözlerini alamıyor! Son fotoğrafları büyüledi

'Hayalet köy'ün havadan çekilen fotoğrafları köydeki göz alıcı manzarayı başka bir açıdan gözler önüne serdi. Yüz yıllar öncesinde Rumlar tarafından Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtilen Kayaköy, Fethiye'nin turistik noktalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

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Yılda 90 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri iç içe barındırıyor. Daha önce Türklerle ve Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada bulunuyor. Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy, kimi kaynaklara göre 11, kimilerine göre ise 14'üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.

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RUMCA İSMİ LEVİSSİ

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de sözü geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20'nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa ulaşmış olan köy, kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor.

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UNESCO'NUN DA LİSTESİNDE

65 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Karaköy, havadan görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girerek terk edilmiş alanları gezebiliyor.

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Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'de konutların yanı sıra çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, 1 okul binası ile 1 gümrük binası yer alıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Su guzel evler bile rumlardan bize kalmis, ama biz hala yunan dusmanligi yapiyoruz. Adamlar koyunu terketip gitmis, demekki okadarda misafirperver bir millet degiliz. Bir ozelestiri yapalim diye soyluyorum.
Tarihi yapıları korumada ender iyi haberlerden. Defineciler, delik deşik ediyorlar yetkililer önlem almıyorlar. Youtube'da da kaya mezarı nerede bulunur nasıl açılır gibi talancılara davetiye çıkaran yüzlerce video var. Bazen gerçekten soruyorum. Bu ülkede yaşayanların ne kadarı buna layık? Görgüsüzlük, saygısızlık ve talan...

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