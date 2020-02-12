Hayalleri bu gezegenin dışında olanlara: NASA astronot alımı yapacak!

Hepimizin hayallerinde bir yer edinmiştir astronot olmak veya bu dünyanın dışında bir yerlere çıkabilmek her birimizin bir kez olsun düşüncelerinde yer almıştır. Biz her ne kadar hayaller kursak da bugün Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) hayallerimize dokunan birileri var. Onlar özel yetiştirilmiş astronotlardan başkası değil. Eğer hayallerinizde hala Ay’a, Mars’a veya başka herhangi bir gezegene gitmek varsa, NASA’nın bugün açtığı ilan tam da size hitap ediyor olabilir.

NASA AY VE MARS GÖREVLERİ İÇİN ASTRONOT YETİŞTİRECEK

NASA, Ay ve Mars görevlerinde yer alacak Artemis Jenerasyonu olarak adlandırdığı yeni nesil astronotlar yetiştirmek için bir işe alım ilanı açacağını açıkladı. NASA’nın açıklamasına göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı insanlı Ay ve Mars görevleri için yeni nesil astronotlar yetiştirecek ve görev yılı gelene kadar astronotları zorlu durumlara karşı hazır hale getirecek. Peki NASA’ya astronot olarak başvurmanın şartları neler?

İŞTE NASA’DA ASTRONOT OLABİLMENİN ŞARTLARI

NASA’da astronot olabilmek için maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak zorundasınız. Eğer ABD’de bir vatandaşlığınız var ise bu sizin çok büyük bir sorun olmasa gerek. NASA, astronot adaylarının bilim, mühendislik veya matematik gibi alanların birinden yüksek lisans yapmış olmalarını da istiyor. Eğer tüm bu şartları karşılıyorsanız NASA sizi bir dizi sınava daha tabi tutuyor ve sınavdan başarılı olmanız halinde sizi Ay ve Mars görevlerine hazırlamak için 2021 yılında eğitimlere başlıyor. Okuduğunuz şartları karşılıyor ve hayallerimin peşinden koşmak istiyorum diyorsanız NASA 2-31 Mart arasında başvurunuzu kabul etmek için sizleri bekliyor olacak.

