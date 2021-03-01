KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Hayallerin peşinde... Boğa Burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Hayallerin peşinde... Boğa Burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

fadoncu fadoncu 01.03.2021 06:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını mart ayında neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 mart ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Boğa burcu mart ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları. Boğa burcu Balık Yeni Ayı, Terazi ve Başak dolunayından mart ayında nasıl etkilenecek?

Yükseleni boğa ve Güneş'i boğa burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Boğa burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 mart ayı yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? 2021 mart ayı aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Boğa Burcu mart ayı aylık burç yorumu...**

Boğa burcu yıllık yorum 2021... Boğaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Boğa burcunu 2021'de neler bekliyor?Boğa burcu yıllık yorum 2021... Boğaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Boğa burcunu 2021'de neler bekliyor?

BOĞA BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (21 NİSAN - 22 MAYIS)

Bu ay düzen değişiklikleri yaşayabilir, finansal konularda bir üst seviyeye çıkabilir, hayatın her alanında isteklerinizi gerçekleştirmek, hayallerinizi hayata geçirmek için harekete geçip mücadeleye başlayabilirsiniz.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hareketliliğiniz epey artacağı, gelir ve giderler birlikte arttığı, paranızı yönetme konusuna daha çok odaklanacağınız bir ay karşınızda olacak. İş hayatında yetenekleriniz ve bilgi birikiminiz sayesinde ek iş fırsatları yakalayabilir, kazancınızı arttıracak yollar bulabilir, birden fazla alandan para kazanabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve isteklerinizde ise daha inatçı olabileceğiniz zamanlardasınız.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal medya bazlı işler, geniş kitlelere hitap eden projeler, geleceğe dair her türlü konuda planlama ve tasarı gündeminizde olacaktır. Bugünlerde odak noktanız gelecek olacak.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Gizli konular, arka plan durumlar aydınlanmaya başlıyor. Arkanızdan dönen durumları duyabilir, öğrenebilirsiniz. Sizin ve ailenizin mevcut sağlık sorunları şifa sürecine doğru gidebilir. Hastane ziyaretlerinden şifa ile ayrılabilirsiniz.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında çalışma hayatınızda yeni bir düzen ve sistem gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha profesyonel, politik ve dengeli, adaletli olmanız gerekli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)
Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Koç burcu Mart aylık burç yorumu (2021)

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

Mart ayı boğa burcu aylık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

Neye iyi gelmiyor ki? Bu kür 2 haftada sonuç veriyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Meme uçlarına dikkat! Sütyen giymek bile zor geliyorsa...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

Girmeden önce aklınızda bulunsun! Banyo kapısını kapatıp...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

En sık o kullanılıyor ama bırakıldığı anda...

Diğer Haberler

Finansal yatırımlar gündemde: 1 Mart 2021 Pazartesi(bugün) günlük burç yorumları! 1 Mart'ta burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları... Mars İkizler burcunda: İşte Mart'ın ilk haftası burç yorumları!

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Mart aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den mart ayı aylık burçların kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Mart ayı aylık burç yorumları

Değişimler geliyor... Balık burcu mart 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

Mart ayında balıkları neler bekliyor?

Al-sat ve para planları... Kova burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Mart ayında kovaları neler bekleyecek?

Düzeniniz değişiyor... Oğlak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Mart ayında oğlakları neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.