Hayallerin peşinde... Boğa Burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Bu ay düzen değişiklikleri yaşayabilir, finansal konularda bir üst seviyeye çıkabilir, hayatın her alanında isteklerinizi gerçekleştirmek, hayallerinizi hayata geçirmek için harekete geçip mücadeleye başlayabilirsiniz.

Yükseleni boğa ve Güneş'i boğa burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Boğa burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 mart ayı yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? 2021 mart ayı aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Boğa Burcu mart ayı aylık burç yorumu...**

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hareketliliğiniz epey artacağı, gelir ve giderler birlikte arttığı, paranızı yönetme konusuna daha çok odaklanacağınız bir ay karşınızda olacak. İş hayatında yetenekleriniz ve bilgi birikiminiz sayesinde ek iş fırsatları yakalayabilir, kazancınızı arttıracak yollar bulabilir, birden fazla alandan para kazanabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve isteklerinizde ise daha inatçı olabileceğiniz zamanlardasınız.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal medya bazlı işler, geniş kitlelere hitap eden projeler, geleceğe dair her türlü konuda planlama ve tasarı gündeminizde olacaktır. Bugünlerde odak noktanız gelecek olacak.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Gizli konular, arka plan durumlar aydınlanmaya başlıyor. Arkanızdan dönen durumları duyabilir, öğrenebilirsiniz. Sizin ve ailenizin mevcut sağlık sorunları şifa sürecine doğru gidebilir. Hastane ziyaretlerinden şifa ile ayrılabilirsiniz.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında çalışma hayatınızda yeni bir düzen ve sistem gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha profesyonel, politik ve dengeli, adaletli olmanız gerekli.

