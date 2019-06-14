Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan yüzde 98 bedensel engelli genç, yaşadığı bazı problemleri diğer engellilerin de yaşamaması için ilçedeki bütün binaların giriş çıkışlarını yeniden çizmek istiyor.

Çorlu'da ikamet eden doğuştan engelli Okan Cihan (25) ağzıyla tuttuğu kalemle projeler çizerek, öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunları gidermek için çeşitli çizimler yapan Cihan, özellikle bazı bina giriş ve çıkışlarının yeniden düzenlenmesini istiyor.

Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan engelli olduğunu ve eklem rahatsızlığı dolayısıyla el, kol, ayak ve bacaklarını kullanamadığını anlattı.

Yürümeyi dizleri üzerinde düşe kalka öğrendiğini, eğitim hayatına da ağzıyla tuğu kalem sayesinde devam ettiğini aktaran Cihan, şunları dile getirdi:

''Dünyaya doğuştan bedensel engelli olarak geldim. Doğuştan ellerim ve ayaklarım tutmuyor. Buna rağmen hayat mücadeleme çok küçük yaşlarda başladım. Dizlerimin üzerinde yürümeyi düşe kalka öğrendim. Daha sonra kalemi ağzıma alarak diğer arkadaşlarımın yaptığı şeyleri ellerimle değil ağzımla yapmayı öğrendim. Bu şekilde kendimi geliştirdim.''