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Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan yüzde 98 bedensel engelli genç, yaşadığı problemler ile diğer engellilerin de karşılaşmaması için ilçedeki bütün binaların giriş çıkışlarını yeniden çizmek istiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan yüzde 98 bedensel engelli genç, yaşadığı bazı problemleri diğer engellilerin de yaşamaması için ilçedeki bütün binaların giriş çıkışlarını yeniden çizmek istiyor.

Çorlu'da ikamet eden doğuştan engelli Okan Cihan (25) ağzıyla tuttuğu kalemle projeler çizerek, öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunları gidermek için çeşitli çizimler yapan Cihan, özellikle bazı bina giriş ve çıkışlarının yeniden düzenlenmesini istiyor.

Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan engelli olduğunu ve eklem rahatsızlığı dolayısıyla el, kol, ayak ve bacaklarını kullanamadığını anlattı.

Yürümeyi dizleri üzerinde düşe kalka öğrendiğini, eğitim hayatına da ağzıyla tuğu kalem sayesinde devam ettiğini aktaran Cihan, şunları dile getirdi:

''Dünyaya doğuştan bedensel engelli olarak geldim. Doğuştan ellerim ve ayaklarım tutmuyor. Buna rağmen hayat mücadeleme çok küçük yaşlarda başladım. Dizlerimin üzerinde yürümeyi düşe kalka öğrendim. Daha sonra kalemi ağzıma alarak diğer arkadaşlarımın yaptığı şeyleri ellerimle değil ağzımla yapmayı öğrendim. Bu şekilde kendimi geliştirdim.''

Lise eğitimini bitirdikten sonra özellikle hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisliği bölümünü seçtiğini ifade eden Cihan, üniversiteye giriş sınavlarını da başarılı bir şekilde tamamlayarak Namık Kemal Üniversitesi Çorlu İnşaat Mühendisliği Fakültesine öğrenci olarak girdiğini söyledi.

Üniversite yıllarında başarılı bir süreç geçirdiğini aktaran Cihan, "İnşaat mühendisliğinden mezun oldum. Birkaç yere iş başvurusu yaptım sonuç bekliyorum. Bundan sonra ülkemizdeki engelliler için her türlü binaların engellilere uygun tasarlanması için çalışacağım. Kendi bazı projelerim de var, onlar da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik." şeklinde konuştu.

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Çorlu engelli inşaat mühendisi

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