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Hayati öneme sahip organınızı kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olur! Böbrek yetmezliği belirtileri

02.08.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrekler hayati öneme sahip organlardan biridir. Böbrek hastalıkları genelde belirti göstermeden ilerlese de dikkatli olunduğunda bazı işaretleri yakalayabilirsiniz. Böbrek yetmezliği belirtileri arasında kaşıntı, şişmiş göz kapakları gibi görmezden gelinecek belirtiler olsa da tansiyon yüksekliği, geçmeyen yorgunluk gibi belirtiler de verebilir. Dikkatli olmanız gereken böbrek yetmezliği belirtileri şu şekilde...

Hayati öneme sahip organınızı kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olur! Böbrek yetmezliği belirtileri

Böbrekler, vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kanı temizler, fazla suyu ve atıkları 24 saat boyunca vücuttan temizlemek için çalışır. Böbreklerin birden fazla görevi bulunur. Böbrekler iyi çalışmamaya başladığında vücutta da sıkıntılar oluşmaya başlar. Böbreklerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirtiler genelde gözden kaçabilir. Böbrek yetmezliği belirtileri genellikle diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

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BÖBREK YETMEZLİĞİ ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Düzgün çalıştığı sürece herhangi bir komplikasyon olmadan sadece bir böbrekle yaşamak mümkündür. Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun bozulduğu anlamına gelir. Farklı nedenleri vardır, özellikle kandaki üre ve kreatinin artışına yol açar. Böbrek yetmezliği organizmada zehirlenmelere yol açar ve tedavi edilmezse hastanın ölümüne yol açabilir.

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BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Böbreklerin kapasitesi yüzde 50 azaldığında kan belirtileri ve yüzde 75 azaldığında klinik belirtiler ortaya çıkar. Bu nedenle, düzenli tıbbi takip yoksa böbrek yetmezliği tanısı geç konur.

  • Şişmiş göz kapakları
  • Yüksek tansiyon
  • Geçmeyen yorgunluk
  • İdrar sorunları
  • Kilo kaybı ve iştahsızlık
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk
  • Konsantrasyon bozukluğu
  • Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik
  • İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma
  • Erkeklerde ereksiyon sorunları
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