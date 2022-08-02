Hayati öneme sahip organınızı kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olur! Böbrek yetmezliği belirtileri

Böbrekler, vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kanı temizler, fazla suyu ve atıkları 24 saat boyunca vücuttan temizlemek için çalışır. Böbreklerin birden fazla görevi bulunur. Böbrekler iyi çalışmamaya başladığında vücutta da sıkıntılar oluşmaya başlar. Böbreklerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirtiler genelde gözden kaçabilir. Böbrek yetmezliği belirtileri genellikle diğer hastalıklarla karıştırılabilir.
Düzgün çalıştığı sürece herhangi bir komplikasyon olmadan sadece bir böbrekle yaşamak mümkündür. Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun bozulduğu anlamına gelir. Farklı nedenleri vardır, özellikle kandaki üre ve kreatinin artışına yol açar. Böbrek yetmezliği organizmada zehirlenmelere yol açar ve tedavi edilmezse hastanın ölümüne yol açabilir.
Böbreklerin kapasitesi yüzde 50 azaldığında kan belirtileri ve yüzde 75 azaldığında klinik belirtiler ortaya çıkar. Bu nedenle, düzenli tıbbi takip yoksa böbrek yetmezliği tanısı geç konur.
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