Hayati uyarı! Kene ısırmasında, akrep ve yılan sokmasında bunları yapmayın

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kene, yılan, akrep, örümcek gibi hayvan ısırıklarına bağlı çevresel acillerde artış yaşandığını kaydetti. Şubat- mart aylarından itibaren çevresel ve küresel ısınmadan dolayı yılan ve akrep sokmalarının erken dönemde başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Sebe, Çukurova bölgesinde yoğun olarak kene ısırmalarıyla da karşılaştıklarını belirtti. Prof. Dr. Sebe, "Yaz aylarında yıllık ortalama 160-170 civarında yılan ısırmaları, 200 civarında akrep sokmaları ve 100 civarında kene ısırmalarıyla karşılaşıyoruz. Bunların kimisi günlük acil tedavi ile gönderdiğimiz hastalar, kimisi ağır vakalar oluyor. Ağır vakalar yoğun bakım tedavilerine ihtiyaç duyuyor" dedi.

"GEÇ KALINIRSA KAN ZEHİRLENMESİ YAPIYOR"

Kene ısırmalarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Kene ısırmalarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden dolayı özellikle geç gelen vakalarda durum fark edilmezse ya da tedavi kendi başlarına yapılırsa bu hastalarda ciddi anlamda ölümler görülüyor. Çünkü kan zehirlenmesi yapıyor. Hastanın erken dönemde hastaneye başvurması gerekiyor. Keneyi kesinlikle kendi başlarına çıkarmamalılar. Bir hekim gözetiminde çıkarılarak, tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılıp, tedavilerinin başlanması gerekiyor" diye konuştu.