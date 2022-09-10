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Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze tarihi belli oldu!

10.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe II. Elizabeth'in ne zaman düzenleneceği merak edilen cenaze tarihi de belli oldu.

Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze tarihi belli oldu!

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

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Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

CENAZE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK

Bu sabah resmen İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

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Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

Kral 3. Charles’ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, “Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth’in anısını onurlandıracağım.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere cenaze kraliçe elizabeth
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