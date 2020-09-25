Hayatınızın geri kalanında her yıl Covid aşısı olmak zorunda kalabilirsiniz

Koronavirüs aşısı geliştiren araştırmacılar için ortada yanıtlanması gereken yeni bir soru var. Eğer bağışıklık sistemi bir yıl içinde kendini virüse karşı nasıl koruyacağını unutacaksa, öyleyse en iyi aşı stratejisi ne olmalı?

Yeni koronavirüse karşı bağışıklığın uzun sürmediğini ortaya koyan araştırmalar, aşı geliştirme ve kullanıma sunma konusundaki yapılan küresel planlamada yeni bir soru işareti oluşturdu.

Covid-19’a neden olan koronavirüs henüz bilim için çok yeni olduğundan, eldeki verilerle uzun süreli bağışıklık çalışmaları yapmak neredeyse imkansız. Bununla birlikte daha önce enfekte olmuş bir kişinin en az üç ay süreyle koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı da gelen haberler arasında.

Yakın bir zamanda Nature Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırma, yeni koronavürse yakalanan kişilerdeki bağışıklığın on iki aya kadar sürebileceğini öne sürüyor. Sonuçlar kesin olmasa da, kanıtlar kazanılan bağışıklığın geçici olduğu sonucuna işaret etmekte.

Kaliforniya Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Charles Chiu, konuyla ilgili olarak “Şu anki verilere göre, bağışıklığın ömür boyu sürmeyeceği olasılığını desteklediğini; ancak bunun henüz kesin olarak kanıtlanmadığını düşünüyorum. Kızamık gibi bazı virüslere karşı aşıyla ömür boyu bağışıklık kazanılıyor. Koronavirüste durum öyle değil. Bilim, koronavirüs aşısının geçici bağışıklık sağlayacağını öne sürüyor. Dolayısıyla tek seferlik aşı söz konusu olmayabilir veya mevsimsel aşı dediğimiz, her iki yılda bir uygulanması gereken bir aşı olabilir” dedi.