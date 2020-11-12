HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak

Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:36 | Son Güncelleme

Kastamonu’da çocukluk döneminde Serebral Palsi hastalığına yakalanan daha sonra ise 8 yıl önce lösemi hastalığını yenen engelli kadın, böbreklerinde ortaya çıkan tümörle bir şok daha yaşadı. Doktorlar, Bahriye Çamyaran Erol’a hayatta kalabilmesi için son çare olarak ‘hamile’ kalması gerektiğini söyledi.

Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak

Kastamonu’nun Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk annesi Bahriye Çamyaran Erol (42), 2 yaşında iken serebral palsi (Yüksek ateş soncu beynin oksijensiz kalması) hastalığına yakalandı. Yaşamını bu şekilde sürdürürken 8 yıl önce lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen Bahriye Çamyaran Erol, verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. Yaklaşık 1 yıl önce böbreklerinde tümör oluştuğunu öğrenen Erol, Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı. 1 yıldan fazla tedavi gören Erol, yapılan tüm muayene ve tetkiklere rağmen böbreklerindeki tümörden kurtulamadı. Doktorlar, Erol’a hayatta kalabilmesi için son çare olarak ‘hamile’ kalması gerektiğini söyledi.

TÜP BEBEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Yaşadığı hastalıklardan ötürü yumurta rezervinde azalma olan ve normal koşullarla hamile kalamayan Erol, gerekli olan tüp bebek tedavisi hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Sağlık Bakanlığının 1 çocuk annesi olan ailelere destek vermemesi nedeniyle Kastamonu Valiliğinden yardım toplayabilmek için yazılı izin çıkartan Erol, çocuğunu annesiz bırakmak istemediğini ve yardım beklediğini söyledi.

1

'KURTULMAMIN ŞARTI ÇOCUK SAHİBİ OLMAK'

Yüzde 80 engelli olduğunu anlatan Bahriye Çamyaran Erol, “Aynı zamanda böbreklerimde oluşan bir tümör sonucunda yapılan tedavi ve tetkiklerde çocuk sahibi olmam gerektiği söylendi. Fakat bir yıldır tedavi görmeme rağmen yumurta rezervi azlığından dolayı normal şekilde çocuk sahibi olamayacağım söylendi. Kurtulmanın yolu da çocuk sahibi olmaktan geçiyor. Çocuk sahibi olunca hamilelikte çocuğun salgıladığı bir madde oluyormuş, bu madde böbreklerdeki tümörün atılmasını sağlıyormuş. Aksi taktirde atmazsa ameliyat olmak zorunda kalacağım ve böbreklerimi kaybedeceğim. Böyle de bir sonuç var. Birde eğer hamilelikte eğer böbreklerden tümör atılmazsa çocuğun kordon bağından alınacak kan, bana nakil edilerek kurtulma şansımın olduğu söylendi. Çünkü hasta hücreler bu nakille yenileniyormuş diye doktorlarımız bana söylediler” dedi.

2

'YAŞAMAK İÇİN BU BEBEĞE İHTİYACIM VAR'

Tüp bebek sahibi olabilmek için maliyeti karşılayamadığını söyleyen Erol, “Normal hamilelik olmadığı için tüp bebek yapılması gerekiyor denildi. Tüp bebek sahibi olabilmem içinde olan maliyeti ben karşılayamıyorum. Ben, hayatımı idame ettirebilmem için, hayatta kalabilmek için yardım talebim var. Bu hayatı sürdürebilmek için bu hamileliğe ihtiyacım var. Aksi taktirde tüp bebek sahibi olamazsam bu hayatı sürdüremeyeceğim. En kısa zamanda 6 ay veya 1 yıl içerisinde böbreklerim alınacak. Bu yüzden benimde başka çarem kalmadı. Yaşamak için bu tüp bebeğe ihtiyacım var” diye konuştu.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi olduTürkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

4 yaşında bir çocuğunun olduğuna dikkati çeken Bahriye Çamyaran Erol, “Ben, çocuğumun annesiz kalmasını istemiyorum. Ben, çocuğumu Allah’ın izniyle huzurlu ve mutlu bir yuva kurabilmek için onu huzurlu bir şekilde büyütebilmek için bu sağlığa ihtiyacım var. Çünkü ben çocuğumun annesiz kalmasını istemiyorum. Daha ben çocuğuma 4 yıl oldu doyamadım ki. O büyürken onunla birlikte yaşamak, okula başladığını görmek, evlendiğini görmek ya da okula giderken çocuğumu görmek, ona refakat etmek istiyorum. Bu hayattan göçüp gidip eşimi de aynı şekilde boynu bükük bırakmak istemiyorum. Lösemiyi de hayırseverlerin destekleriyle yendim. Bu şekilde hayatımı sürdürmeye çalışırken tekrardan böbreklerimdeki bir tümörün olduğunu bilmek tabii ki beni yıktı. Ama ben yine hayırseverlerin desteğiyle eskiden olduğu gibi bunu yeneceğime de inanıyorum” şeklinde konuştu.

3

'ÇOCUĞUMU TEK BAŞMA BÜYÜTMEK İSTEMİYORUM'

Eşi Bahriye Çamyaran Erol’un 8 yıl önce lösemi hastalığını yendiğini belirten Muzaffer Erol ise, şöyle konuştu:

“Eşim Lösemi hastasıydı. Lösemi hastalığını gazetecilerin ve hayırseverlerin yardımlarıyla yendi. Şimdi de eşimin böbreklerinde tümör olduğu söylendi. Yaklaşık biz, 1 yıldır Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiyoruz. Eşimin çocuğu olması gerekiyor böbreklerinden rahatsızlığı geçirebilmesi için kadın doğumcuların ve diğer tedavi eden hocalarımızın bizlere söyledikleri bu şekilde. Bize bu yüzden tüp bebek sahibi olması gerektiği söylendi. Tüp bebek sahibi olabilmek için yaklaşık maliyetinin 15-16 bin TL civarında olduğunu öğrendik. Bizim bunu karşılayacak maddi durumumuz yok. Bu yüzden hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Eşimin daha kötü olmasını istemiyorum. Bizim 4 yaşındaki bir çocuğumuz var. Onunda boynunun bükük kalmasını istemiyoruz. Eşimin yaşaması için bu bebeğe sahip olması gerekiyor. Eşimin lütfen kurtarın, ben çocuğumu tek başıma büyütmek istemiyorum. Eşimin yaşaması için, çocuğumun boynunun bükük kalmaması için hayırseverlerin yardımlarını ve dualarını bekliyoruz.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Bakan Koca örnek göstermişti! Kırmızıya büründüBakan Koca örnek göstermişti! Kırmızıya büründü
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
En Çok Okunan Haberler
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında! Mersin'de yakalandı
5 metre uzunluğunda! 'En büyük özelliği...'
Bakan Koca koronavirüsle mücadelede örnek göstermişti! Tekirdağ kırmızıya büründü
Bakan Koca örnek göstermişti! Kırmızıya büründü
Mazgala bakan sokak köpeği, tüm İzmit'in ilgi odağı oldu
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor...
Kil tablete yazılmış ilk tıp diploması! Adana’da ele geçirildi
Kil tablete yazılmış ilk tıp diploması! Adana’da ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.