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Hayranlar için tasarlandı: Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsung, Tüm hayranlar için Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S20 FE'yi (Galaxy S20 Fan Edition) görücüye çıkardı. Samsung Galaxy S20 FE özellikleriyle uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Peki Samsung Galaxy S20 FE özellikleri neler? Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ne kadar?

Hayranlar için tasarlandı: Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung, Galaxy S20 FE'yi sonunda tanıttı. Daha önce sızıntılarda karşımıza çıkan hatta Samsung'un resmi sitesinde dahi görüldüğü iddia edilen Samsung Galaxy S20 FE, artık hiç olmadığı kadar resmi. Şimdi gelin Samsung'un Galaxy Note FE'den beri ilk kez üreteceği hayran telefonu Galaxy S20 FE'nin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

SAMSUNG GALAXY S20 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy S20 FE (Galaxy S20 Fan Edition) 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekran tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi ekranın üstünde bir kamera noktası bulunduruyor. Galaxy S20 FE'de Snapdragon 865 / Exynos 990 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Galaxy S20 Fan Edition, 25W hızlı şarj destekli 4,500 mAh bataryaya sahip. Son olarak Galaxy S20 FE'nin IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu ve parmak izi okuyucusunu ekranının altında sakladığını da söyleyelim.

Galaxy S20 FE özellikleri ve fiyatı

Galaxy S20 FE'nin arka tarafında üç arka kamera var. Bu kameralar 12 MP ultra geniş açılı kamera (30x space zoom) + 12 MP geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera (3x optik zoom) olarak sıralanıyor. Telefonun ekranındaki nokta çentikte ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Galaxy S20 FE kamera

SAMSUNG GALAXY S20 FE FİYATI

Samsung Galaxy S20 FE fiyatı 699 dolar belirlendi. Fan Edition yeni telefon, 2 Ekim'den itibaren 6 farklı renk seçeneği ile yurt dışında ön siparişe sunulacak. Galaxy S20 FE'nin Türkiye fiyatı ise 6.499 TL.

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