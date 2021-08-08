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Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

08.08.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga çıktı. Kavgada, Veysi Kaya (30) yaşamını yitirdi, biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

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Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen husumetlileri dükkan önünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Veysi Kaya ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Veysi Kaya, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

ZIRHLI ARAÇLA OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

Olayın yaşandığı mahalle polis ekiplerince kapatıldı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araçlarla önlem alınan bölgede polisin bekleyişi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olaya karışan şüphelilerin yakalanması için de ara sokaklarda operasyon başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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