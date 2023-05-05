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'Hayvan terbiyecisi' yalanıyla genç kıza cinsel saldırı! Anlattıkları dehşete düşürdü: 'Tecavüzü başaramayınca...'

05.05.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da dehşete düşüren bir cinsel saldırı olayı yaşandı. İran uyruklu Amir Sharif Rad (34), kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, kedi sahiplendirme bahanesi ile evine çağırdığı E.C.'ye (23) cinsel saldırı teşebbüsünde bulundu. Genç kız, "Bana cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bağırmamı engellemek için ağzımı kapatıp, kafamı yumrukladı. Tecavüzü başaramayınca fırsat bulup evden kaçtım" dedi. Suçlamaları reddeden sanık ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

'Hayvan terbiyecisi' yalanıyla genç kıza cinsel saldırı! Anlattıkları dehşete düşürdü: 'Tecavüzü başaramayınca...'

İran uyruklu Amir Sharif Rad, geçen yıl bir kafede omzunda taşıdığı iguanayı sevmeye gelen E.C. ile tanıştı. Rad, E.C.'ye kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıttı. Bunun üzerine E.C., yavru kedisinin sahiplendirilmesi için Rad'dan yardım istedi. Kediyi alıp, bir sahip bulduğunu söyleyen Rad, daha sonra kişinin vazgeçtiğini belirtti. Rad, ardından kediyi alması için E.C.'yi evine çağırdı. İddiaya göre; Rad, evine gelen E.C.'ye cinsel saldırı teşebbüsünde bulundu. Evden kaçan kadın, polise gidip, şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açıldı. Rad'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

'AĞZIMI KAPATIP, KAFAMI YUMRUKLADI'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; tutuklu Rad ile şikayetçi E.C. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten E.C., "Bana kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, benimle arkadaşlık kurdu. Yavru kedilerimden birini kendisine verdim. Olay akşamı yavru kedinin birini geri vermek isteğini belirtip, kedi kabıyla gelmemi istedi. Ben de kapla evine gittim. Eve gelip, bütün odalara baktığımda yavru kedi yoktu. Bana cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bağırmamı engellemek için ağzımı kapatıp, kafamı yumrukladı. Ben de olayın gerçek olduğunu polislere ve doktorlara göstermek için yüzünü tırnaklarımla çizdim. Korku dolu anlar yaşadım. Tecavüzü başaramayınca fırsat bulup, evden kaçıp polise gidip, şikayette bulundum" dedi.

'CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM'

Rad ise suçlamaları reddederek, kendini savundu:

"E.C. ile bir kafede tanıştık. Benim omzumdaki iguanayı çok sevdi ve benimle arkadaşlık kurdu. Kendisinde yavru kedilerin olduğunu, sahiplendirmek istediğini söyleyip, benden yardım istedi. Ben de kabul ettim. Yavru kedilerden birini sahiplendirdim. Fakat sahiplenen kişi, kediyi geri vermek isteyince E.C.'yi hayvanı alması için eve davet ettim. Kesinlikle evimde kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Bağırmaması için de yumruklamadım."

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

(DHA)

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