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Hayvandan insana geçiyor ve ölümcül! İngiltere'de ilk can kaybı

11.02.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın hastalıktan kaynaklanan ilk ölüm olduğu belirtilirken vaka sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen hastalıkla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütünden de açıklama (DSÖ) geldi.

Hayvandan insana geçiyor ve ölümcül! İngiltere'de ilk can kaybı

İngiltere'de hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) "Genel halk için risk çok düşük" derken DSÖ'den de açıklama geldi.

VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sağlık yetkilileri, Bedfordshire'daki 1 kişinin bu hastalığa yakalandıktan sonra öldüğünü ve ülkede teyit edilen toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

"GENEL HALK İÇİN RİSK ÇOK DÜŞÜK"

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, "Enfeksiyonlar teyit edilmeden önce vakalarla yakın temasta bulunan kişilere uygun değerlendirme, destek ve tavsiye sağlamak için temasa geçiyoruz. Genel halk için risk çok düşük." ifadesi kullanıldı.

UKHSA, tanımlanan tüm vakaların İngiltere'nin doğusundaki aynı aileden ve yakın zamanda Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğuna işaret etti.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, İngiltere'de bir ailenin üyelerinde Lassa ateşi teşhisi konduğunu duyurdu.

Hastalığa yakalananların yakın zamanda Batı Afrika'dan döndüğü bildirildi.

Bu hastalığın, Lassa virüsünden kaynaklı hemorajik bir hastalık olduğu bilgisini paylaşan Lindmeier, hastalığın yemek veya virüsü taşıyan farelerin idrar ve dışkısı bulaşmış eşyalar aracılığıyla bulaşabileceğinin altını çizdi.

Lindmeier, hastalığın kişiden kişiye de bulaşabileceği uyarısını yaptı ancak sıtmaya yol açan virüsün kolay yayılmadığını kaydetti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) de 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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WHO Dünya Sağlık Örgütü İngiltere
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