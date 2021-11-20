Hazımsızlığa bile iyi geliyor! Lavanta yağının çok az bilinen mucizevi faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Zengin vitaminleri ve mineralleri barındıran içeriğiyle birçok alanda şifa niyetine kullanılan lavanta yağı, özellikle cilt ve saç bakımı için muhteşem bir onarıcı. Ancak lavanta yağının bilinen faydalarının ötesinde hazımsızlıktan cilt yaralarına, uykusuzluktan depresyona kadar pek çok hastalık için de iyileştirici etkisi var. İşte sizi ferahlatan lavanta yağının az bilinen mucizevi faydaları…
Lavanta yağının sakinleştirici etkisi sayesine uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.
Öksürük, bronşit, grip ve astım gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız lavanta yağını mutlaka denemelisiniz.
Lavanta yağı, stresli durumlarda da imdadınıza yetişiyor. Bunun için lavanta yağını koklayabilir ya da bileklerinize sürebilirsiniz.
Ilık su dolu bir küvete 10 damla lavanta yağı damlatarak sakinleşmek de harika olur.
Hafif yanıklarda, kesiklerde, böcek sokması ve ısırıklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Lavanta yağını haşere kovucu olarak kullanabilirsiniz.
Su dolu bir sprey şişe içerisine birkaç damla lavanta yağı ekleyin ve vücudunuza sıkın. Böylece haşereler size yaklaşamayacak.
Hazımsızlık problemi yaşıyorsanız lavanta yağının mucizesinden faydalanabilirsiniz.
Su dolu bir kaba birkaç damla lavanta yağı damlatarak kaloriferin üzerine koyabilir ya da buhurdanlık kullanarak evinizin mis gibi lavanta kokmasını sağlayabilirsiniz.
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