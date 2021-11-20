Hazımsızlığa bile iyi geliyor! Lavanta yağının çok az bilinen mucizevi faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Zengin vitaminleri ve mineralleri barındıran içeriğiyle birçok alanda şifa niyetine kullanılan lavanta yağı, özellikle cilt ve saç bakımı için muhteşem bir onarıcı. Ancak lavanta yağının bilinen faydalarının ötesinde hazımsızlıktan cilt yaralarına, uykusuzluktan depresyona kadar pek çok hastalık için de iyileştirici etkisi var. İşte sizi ferahlatan lavanta yağının az bilinen mucizevi faydaları…

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR

Lavanta yağının sakinleştirici etkisi sayesine uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.

Bunun için yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmanız yeterli. Böylece mışıl mışıl uyuyabilecek ve güne daha zinde başlayacaksınız.

SOLUNUM PROBLEMLERİNE İYİ GELİR

Öksürük, bronşit, grip ve astım gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız lavanta yağını mutlaka denemelisiniz.

Lavanta yağını boyun, göğüs ve sırt bölgenize uygulayabileceğiniz gibi bir mendile birkaç damla damlatarak solumayı da tercih edebilirsiniz.

AĞRILARI HAFİFLETİR

Lavanta yağı, stresli durumlarda da imdadınıza yetişiyor. Bunun için lavanta yağını koklayabilir ya da bileklerinize sürebilirsiniz.

Ilık su dolu bir küvete 10 damla lavanta yağı damlatarak sakinleşmek de harika olur.

Ayrıca yorgun bir günün sonunda ayaklarınızı ve şakaklarınızı lavanta yağı ile ovarak baş ve kas ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

CİLT YARALARINI ONARIR

Hafif yanıklarda, kesiklerde, böcek sokması ve ısırıklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kaşıntı ve şişlikleri önleyerek yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

HAŞERELERİ KOVAR

Lavanta yağını haşere kovucu olarak kullanabilirsiniz.

Su dolu bir sprey şişe içerisine birkaç damla lavanta yağı ekleyin ve vücudunuza sıkın. Böylece haşereler size yaklaşamayacak.

Lavanta yağı damlattığınız bir pamuğu gardırobunuzun içine koyarak haşereleri eşyalarınızdan da uzak tutabilirsiniz.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR

Hazımsızlık problemi yaşıyorsanız lavanta yağının mucizesinden faydalanabilirsiniz.

Su dolu bir bardağa 2-3 damla lavanta yağı damlatın ve için. Hem bağırsaklarınız hem de sindirim sisteminiz çok daha iyi çalışacak.

MUHTEŞEM ODA PARFÜMÜ