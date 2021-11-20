HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hazımsızlığa bile iyi geliyor! Lavanta yağının çok az bilinen mucizevi faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Hazımsızlığa bile iyi geliyor! Lavanta yağının çok az bilinen mucizevi faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

20.11.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kokusuyla herkesi büyüleyen ve muazzam içeriği sayesinde kozmetik ve ilaç sektöründe hammadde olarak kullanılan lavanta, adeta bir şifa deposu. Özellikle lavanta çiçeğinin damıtılmasıyla elde edilen lavanta yağının bedeninize ve zihninize sağladığı yararları duyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. İşte lavanta yağının yararları...

Hazımsızlığa bile iyi geliyor! Lavanta yağının çok az bilinen mucizevi faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

Zengin vitaminleri ve mineralleri barındıran içeriğiyle birçok alanda şifa niyetine kullanılan lavanta yağı, özellikle cilt ve saç bakımı için muhteşem bir onarıcı. Ancak lavanta yağının bilinen faydalarının ötesinde hazımsızlıktan cilt yaralarına, uykusuzluktan depresyona kadar pek çok hastalık için de iyileştirici etkisi var. İşte sizi ferahlatan lavanta yağının az bilinen mucizevi faydaları…

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR

  • Lavanta yağının sakinleştirici etkisi sayesine uyku kalitenizi arttırabilirsiniz.

  • Bunun için yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmanız yeterli. Böylece mışıl mışıl uyuyabilecek ve güne daha zinde başlayacaksınız.

SOLUNUM PROBLEMLERİNE İYİ GELİR

  • Öksürük, bronşit, grip ve astım gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız lavanta yağını mutlaka denemelisiniz.

  • Lavanta yağını boyun, göğüs ve sırt bölgenize uygulayabileceğiniz gibi bir mendile birkaç damla damlatarak solumayı da tercih edebilirsiniz.
Temizlikte bile işe yarıyor! Sütün hiç duymadığınız kullanım alanlarıTemizlikte bile işe yarıyor! Sütün hiç duymadığınız kullanım alanları

AĞRILARI HAFİFLETİR

  • Lavanta yağı, stresli durumlarda da imdadınıza yetişiyor. Bunun için lavanta yağını koklayabilir ya da bileklerinize sürebilirsiniz.

  • Ilık su dolu bir küvete 10 damla lavanta yağı damlatarak sakinleşmek de harika olur.

  • Ayrıca yorgun bir günün sonunda ayaklarınızı ve şakaklarınızı lavanta yağı ile ovarak baş ve kas ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

CİLT YARALARINI ONARIR

  • Hafif yanıklarda, kesiklerde, böcek sokması ve ısırıklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  • Kaşıntı ve şişlikleri önleyerek yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

HAŞERELERİ KOVAR

  • Lavanta yağını haşere kovucu olarak kullanabilirsiniz.

  • Su dolu bir sprey şişe içerisine birkaç damla lavanta yağı ekleyin ve vücudunuza sıkın. Böylece haşereler size yaklaşamayacak.

  • Lavanta yağı damlattığınız bir pamuğu gardırobunuzun içine koyarak haşereleri eşyalarınızdan da uzak tutabilirsiniz.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR

  • Hazımsızlık problemi yaşıyorsanız lavanta yağının mucizesinden faydalanabilirsiniz.

  • Su dolu bir bardağa 2-3 damla lavanta yağı damlatın ve için. Hem bağırsaklarınız hem de sindirim sisteminiz çok daha iyi çalışacak.

MUHTEŞEM ODA PARFÜMÜ

  • Su dolu bir kaba birkaç damla lavanta yağı damlatarak kaloriferin üzerine koyabilir ya da buhurdanlık kullanarak evinizin mis gibi lavanta kokmasını sağlayabilirsiniz.

  • Mis gibi lavanta kokusunu soludukça kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Ani ölüme sebep olabiliyor! Ani ölüme sebep olabiliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.