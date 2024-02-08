"Hazır olmalıyız" diyerek uyardı: Rusya NATO'yla savaşacak mı?

Medvedev sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Tanrı korusun böyle bir savaş çıkarsa ülkemizin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla özel savaş başlığı taşıyan balistik ve seyir füzeleri devreye girecekti" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİ DEVREYE SOKULACAK"

Medvedev, açıklamasının devamında bazı NATO üyesi ülkelerin ısrarla "Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalıyız" dediklerini ancak Rusya'nın NATO veya AB üyesi ülkelerle çatışma planı olmadığını vurguladı.

Medvedev, "Tanrı korusun böyle bir savaş çıkarsa ülkemizin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla özel savaş başlığı taşıyan balistik ve seyir füzeleri devreye sokulacaktır" açıklamasında bulundu.

Sunak, Scholz, Macron, Norwegen, Finnish, Polish, and other NATO bosses are harping on, “We must be ready for war against Russia.”



Even though Russia has many times underscored that conflict with NATO and EU member states was not in the plans, the dangerous babbling is still… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 7, 2024

Medvedev paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sunak, Scholz, Macron, Norveçli, Finlandiyalı, Polonyalı ve diğer NATO patronları ısrarla şunu söylüyor: "Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalıyız."

Rusya, NATO ve AB üyesi ülkelerle çatışmanın planlarda olmadığını defalarca vurgulasa da bu gevezelikler hala sürüyor. Sebepler ortada.

Ukrayna'ya yapılan milyarlarca dolarlık harcamayı haklı çıkarmak için seçmenlerin dikkatini dağıtmak gerekiyor. Devasa miktarda paralar Avrupa'ya dağılmış ve artık halkını terörize eden ölmekten olan bir ülkedeki savaşa harcanıyor.

"DAHA FAZLA TANK, FÜZE, İHA ÜRETMEK GEREKİYOR"

Bu yüzden bu devletlerin başkanları bunu her gün vurguluyor: Rusya'ya karşı savaşa hazırlanmak ve Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek zorunludur, bu yüzden daha fazla tank, füze, insansız hava aracı ve diğer silahlar üretmek gerekiyor.

Ancak tüm Avrupalı ​​patronlar alaycı bir şekilde vatandaşlarına yalan söylemiyor. Eğer - Tanrı korusun! - Böyle bir savaş çıkarsa, Özel Askeri Harekât senaryosuna göre gitmez. Siperlerde top, zırhlı araç, insansız hava aracı ve elektronik harp kullanılarak savaşılmayacak.

"NATO ÇOK BÜYÜK BİR ASKERİ BLOK"

NATO çok büyük bir askeri blok, İttifak üyesi ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar ve toplam askeri bütçeleri 1,5 trilyon dolara kadar çıkabiliyor.

"BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİ DEVREYE SOKULUR"

Askeri yeteneklerimiz kıyaslanamaz olduğu için, başka seçeneğimiz kalmayacak. Yanıt asimetrik olacaktır. Ülkemizin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla özel savaş başlığı taşıyan balistik ve seyir füzeleri devreye sokulacak. Askeri doktrin belgelerimize dayanmaktadır ve herkesçe bilinmektedir. Ve bu tam olarak Kıyamet'tir. Her şeyin sonu.

İşte bu yüzden Batılı politikacılar seçmenlerine acı gerçeği söylemeli; onlara gerçekte ne olacağını açıklamak zorunda."







