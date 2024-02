"Hazır olmalıyız" diyerek uyardı: Rusya NATO'yla savaşacak mı?

Medvedev sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Tanrı korusun böyle bir savaş çıkarsa ülkemizin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla özel savaş başlığı taşıyan balistik ve seyir füzeleri devreye girecekti" ifadelerini kullandı.

Medvedev, açıklamasının devamında bazı NATO üyesi ülkelerin ısrarla "Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalıyız" dediklerini ancak Rusya'nın NATO veya AB üyesi ülkelerle çatışma planı olmadığını vurguladı.

Sunak, Scholz, Macron, Norwegen, Finnish, Polish, and other NATO bosses are harping on, “We must be ready for war against Russia.”



Even though Russia has many times underscored that conflict with NATO and EU member states was not in the plans, the dangerous babbling is still…