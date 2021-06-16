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Haziran ayında Antalya'da kar sürprizi

16.06.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülürken, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Haziran ayında Antalya'da kar sürprizi

Torosların yüksek kesimlerinden Akdağ'da saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur etkisini gösterirken, Çavdır Mahallesi Yaylası'nda ise kar yağışı görüldü. 2500 rakımlı yaylaya yağan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Birkaç santimi bulan kar kalınlığı bölgedeki Yörükleri ve çobanlara zorladı.

"ŞAŞKINLIK YAŞADIK"

Kar yağışını görüntüleyen çoban Oğuz Topaloğlu (33), "Haziran ayında ilk kez yaylada kar yağdığını görmenin hem sevincini hem şaşkınlığını yaşadık" dedi.

Bu arada, İkiz Göller, Subaşı ve Evyaka yaylalarında da sağanağın etkili olduğu öğrenildi. Bölgede şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini yer yer sürdürdüğü, hava sıcaklığının da yüksek kesimlerde 10 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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