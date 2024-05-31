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    4. Haziran ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Astrolog uyardı: O tarihlere dikkat!

    Haziran ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Astrolog uyardı: O tarihlere dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.05.2024 09:02
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    Astroloji severlerin yakından takip ettiği burçlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yorumlanabiliyor. Astrologlar yaptıkları çalışmalar neticesinde her ay en şanslı ve en şanssız burçları da açıklıyor. 2024 Haziran ayına az bir zaman kala bu ayın en şanssız burçları da belli oldu. Peki, haziran ayında şanssız burçları hangi zorluklar bekliyor? İşte detaylar...

    Haziran ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Astrolog uyardı: O tarihlere dikkat!

    2024 yılını yarıladığımız haziran ayı yaklaşırken bu ayın en şanssız 3 burcu belli oldu. Astrolog Güler, 2024 Haziran ayını zor geçirecek burçları başak, yay ve balık burcu olarak açıkladı.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Özellikle 8-9 Haziranda iş yaşamınla ev hayatın arasında bazı kaotik durumlar yaşayabilirsin. İlişkilerini dengeye getirmek senin için zorlu olabilir. Özellikle de iletişimsel ya da ticari bir takım konularda zorlanmalar yaşayabilirsin. Kafa karışıklığı ya da dalgınlıkla ilgili problemlerin olabilir. O yüzden yaptığın işlerin üzerinden bir kez daha geçmen de fayda olabilir. Aşırı takıntılı tutumlar içerisine girmen seni daha da fazla zorlayabilir. İş yaşamında ya da hayatında önemli kadın ve otorite figürleri noktasında dikkatli olmanda fayda var. Haziran sonunda ise internet alışverişlerine, sosyal çevrenle olan iletişimine dikkat etmen gerekebilir. Finansal bazı kayıplar ya da çok iyi dediklerinin aslında öyle olmadığına da şahit olabilirsin.

    YAY BURCU

    YAY BURCU

    Özellikle 8-9 Haziranda evlilik, ortaklık ya da davalarla ilgili gündemlerini aile içerisine taşıyabilirsin. Eşle olan ya da ortağınla olan diyaloglarda sözel çatışmalara girmeme noktasında dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Kendini sanki eve ya da bir yere hapsedilmiş duygu ve düşüncelerinin ifade edilmesi engelleniyormuş gibi hissedebilirsin. Ancak tüm bunların geçici bir süreç olduğunu da asla göz ardı etmemelisin. Aile içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşama gündemin olabilir. Ayrıca ev içi kazalar noktasında da dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Dalgınlık durumların söz konusu olacağı için aslında biraz izole olup, kendi duygu ve ruh dünyana dönmen bu süreci daha kolay geçirmene neden olabilir. Aile içerisinde çözüme kavuşmamış konuları çözmen bu süreci daha sağlıklı ilerletmene yardımcı olabilir. Özellikle haziran sonuna doğru eş geliri, vergi, miras, nafaka, tazminat ya da ameliyatla ilgili gündemlerin olabilir. Sağlığına özen göstermen ayrıca önemli.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU

    Özellikle 8-9 Haziranda ev, aile, yuva, ebeveynler ya da mirasla ilgili gündemlerin olabilir. Bu alanlarla ilgili sorumluluklarında artışlar hissedebilir ve buna bağlı olarak da sanki kendini değersiz hissetmene yol açabilir. Özellikle kız kardeş, kız çocuğu ya da otorite figürleri (baba, eş, patron gibi) insanlar tarafından zorlandığını hissedebilirsin. İletişimsel problemlere açık olduğun zamanlar olabilir. 11 Haziranda ise yakın çevre, kardeşler, sözleşmeler noktasında aşırı hırslı tutumlar benimsememen de ayrıca önemli. Haziran sonlarına doğru ise çocuklar, partner ya da riskli yatırımlar noktasında biraz zorlanma yaşayabilirsin. Bütçeni dengelemekte zorlandığın için sanki aksilikler hiç bitmeyecek gibi hissetmene neden olabilir. Ancak tüm bunların geçici olduğunu, koruma iç güdünle yaptığını da unutma. İlahi nizam her zaman çalıştığı gibi yine çalışacak ve tüm bunlar bittiğinde kocaman bir oh çekebilirsin.

    Vitrin


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