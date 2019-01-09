HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu." dedi.

Tiryaki, partisinden bir grup milletvekili ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 28 Aralık'ta bir karar aldığını ve bu karara göre, cezaevlerinde tutuklu olanlar ile taksirli suçlardan hükümlü olanların adres kayıtları eğer bulundukları cezaevi ile aynı yerde değilse oy kullanamayacağını söyledi.

Kararın on binlerce kişiyi etkileyeceğini savunan Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu. Kararın, doğrudan partimizi hedef aldığını düşünüyoruz. Cezaevlerinde son dönemde gerçekleştirilen bütün seçimlerde HDP olarak birinci parti olduk." ifadesini kullandı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise YSK'nın cezaevlerine ilişkin kararının açıkça "hukukun çiğnenmesi" olduğunu öne sürdü.