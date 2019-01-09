HABER

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

"Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu." dedi.

Tiryaki, partisinden bir grup milletvekili ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 28 Aralık'ta bir karar aldığını ve bu karara göre, cezaevlerinde tutuklu olanlar ile taksirli suçlardan hükümlü olanların adres kayıtları eğer bulundukları cezaevi ile aynı yerde değilse oy kullanamayacağını söyledi.

Kararın on binlerce kişiyi etkileyeceğini savunan Tiryaki, "Hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde YSK talihsiz bir karar verdi. Bu karar, on binlerce kişinin cezaevlerinde oy kullanmasını fiilen engelleyecek bir sonuç doğurdu. Kararın, doğrudan partimizi hedef aldığını düşünüyoruz. Cezaevlerinde son dönemde gerçekleştirilen bütün seçimlerde HDP olarak birinci parti olduk." ifadesini kullandı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise YSK'nın cezaevlerine ilişkin kararının açıkça "hukukun çiğnenmesi" olduğunu öne sürdü.

Daha önce aynı adreste oy kullanan, ikamet eden ya da yıllardır orada oy kullanan vatandaşların askıya çıkan seçmen listelerinde isimlerini göremediğini belirten Beştaş, "Sistematik bir seçmen profilinin dizaynı ile karşı karşıyayız. İktidar partisi AKP, seçimlerde oy alıp almamayı tartışmıyor, 'zaten ben kazanacağım' diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü 'seçmenleri ben tayin ediyorum' diyor." görüşünü savundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de seçim bölgelerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, HDP Ankara İl Binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasında polis müdahalesine maruz kaldıklarını iddia etti. Kerestecioğlu ve Koç, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmede zorlukları olduğunu görüyoruzÇavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmede zorlukları olduğunu görüyoruz
CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğizCHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet rüştü tiryaki meral danış beştaş yerel seçimler YSK

En Çok Okunan Haberler

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

'Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.